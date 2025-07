Toda la verdad sobre la muerte de George Baldock: la investigación y la autopsia son muy claras

La trágica muerte del futbolista internacional George Baldock ya tiene explicación oficial. Tras meses de conjeturas, especulaciones infundadas y un sinfín de teorías que circularon tanto en medios como en redes sociales, la investigación ha concluido y el caso ha quedado formalmente cerrado. Baldock falleció el pasado 9 de octubre de 2024, ahogado en la piscina de su domicilio, en lo que ahora se confirma como un accidente fortuito. El informe forense no deja lugar a dudas: la causa del fallecimiento fue un ahogamiento accidental y, lo que es aún más relevante, no se hallaron rastros de alcohol ni de drogas en su organismo.

Desde que se conoció la noticia de su muerte, el mundo del fútbol quedó en shock. George Baldock, aún en activo y en plenitud física, era un jugador reconocido tanto en Inglaterra como en Grecia. Su repentino fallecimiento abrió la puerta a todo tipo de rumores, muchos de ellos alimentados por el vacío informativo inicial y la necesidad pública de entender cómo alguien joven y aparentemente sano podía morir de forma tan inesperada. Algunos insinuaban el consumo de estupefacientes, otros apuntaban a posibles problemas médicos ocultos, e incluso hubo quien sugirió que podrían haberse dado circunstancias sospechosas. Todo eso ha quedado desmentido tras esta investigación del Tribunal Forense de Milton Keynes.

La autopsia a George Baldock

La autopsia, realizada por el Instituto de Medicina Legal, confirmó que Baldock murió por asfixia por inmersión, sin lesiones externas, ni golpes, ni signos de violencia. El análisis toxicológico fue concluyente y en su sangre no había presencia de sustancias psicoactivas ni alcohol, ni tampoco rastro de medicación que pudiera haber alterado su estado de conciencia. Esto desmonta por completo las teorías que relacionaban su muerte con una posible intoxicación, voluntaria o no. Los forenses han dejado claro que el jugador no había consumido nada que pudiera influir en su comportamiento o su capacidad física al momento del suceso.

La investigación policial también ha sido exhaustiva. Se tomaron declaraciones a familiares, amigos cercanos y personal de confianza, y se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda. Todo apunta a que Baldock se encontraba solo en el momento del accidente, disfrutando de un rato de ocio en su casa, sin que nada hiciera presagiar una tragedia. Las imágenes no mostraron presencia de terceros ni indicios de conducta extraña. Tampoco se detectó ningún tipo de intervención externa ni manipulación en el entorno. Aunque no ha sido posible determinar con exactitud qué originó el ahogamiento, los investigadores han descartado categóricamente cualquier indicio delictivo o sospechoso.

La familia del futbolista, visiblemente afectada por el impacto mediático y el tratamiento de algunos sectores de la prensa, ha expresado su alivio por el cierre del caso. En un breve comunicado, agradecieron el respeto de quienes han acompañado su duelo y pidieron que ahora, con la verdad confirmada, se respete la memoria de George. «Era una persona íntegra, dedicada al deporte y a los suyos. Su pérdida ha sido devastadora, pero al menos podemos estar tranquilos sabiendo que no hubo nada raro detrás», dijo su hermano mayor.