Frances Tiafoe, número 26 de la ATP, está ante la mayor oportunidad de su carrera. El estadounidense, de 24 años, se ha metido en las semifinales del US Open habiéndose dejado un solo set por el camino y aspira a ser el primer tenista local en casi 20 años que deja el título del US Open en casa. Para ello deberá superar primero a Carlos Alcaraz en la semifinal (madrugada del sábado) y alcanzar la gloria en la final (Ruud/Khachanov). Descubre quién es Tiafoe, un niño criado en un centro de tenis que representa bien el sueño americano y que hoy hace soñar a Estados Unidos.

Frances Tiafoe (Maryland, 1998) ha alcanzado sus primeras semifinales de un Grand Slam. Lo ha hecho con paso firme, dejando por el camino y sin despeinarse a tenistas como Giron, Kubler, el Peque Schwartzman o Andrey Rublev. Sólo ante Rafa Nadal cedió un set en sus dos semanas en Nueva York. De superar obstáculos sabe bien el americano, próximo rival de Carlos Alcaraz en el partido más importante de sus vidas. De origen humilde, Tiafoe luchó por su sueño de triunfar en un deporte reservado a los ricos y ahora está haciendo soñar a todo Estados Unidos.

La historia de Frances Tiafoe empieza en un centro de tenis en Maryland, a poca distancia de Washington DC, donde su padre trabajaba como conserje. Allí se crio él y su hermano gemelo. Sus padres habían llegado años atrás huyendo de la guerra civil en Sierra Leona y allí conoció Tiafoe la que sería su pasión. Dormían como podían en una pequeña sala del centro, mientras el crío se empapaba de tenis a base de observar. Aprovechaba raquetas de las que se desprendían, no importaba que el tamaño no fuera el adecuado para él, él seguía y seguía probando, haciendo oídos sordos a que era un deporte que no estaba a su alcance.

“Dormía en mesas plegables en la oficina”, relataba hace unos años Tiafoe en una entrevista con The Guardian. “Fue donde comenzó mi aventura. Estaba pensando, ‘¿Cómo va a terminar esta historia?’ Vi el tenis como la forma de llevarme a otro lugar. Era yo pensando: ‘¿Te imaginas si hacemos esto bien? Sería increíble. No puedes inventarlo. Quiero usar la historia ahora para inspirar a otros. No tienes que ser del escalón superior para ser grande. Si quieres algo en la vida, ve y consíguelo», relataba Tiafoe.

Tomar el testigo de Andy Roddick

Tiafoe estaba dispuesto a cumplir su sueño, entrenaba con lo que podía y cuando se quedaban las pistas vacías, hasta seguir mejorando y mejorando y convertirse en uno de los mejores de su edad. Con 12 años ya tuvo su primer patrocinador y a los 15 se convirtió en el jugador más joven que ganaba la Orange Bowl, el torneo más importante en Estados Unidos para los menores de 18 años.

En 2019, el Abierto de Australia le sirvió como escaparate mundial. Entonces, con sólo 21 años, alcanzaba sus primeros cuartos de final en un Grand Slam, un sueño del que sólo le podría despertar Rafa Nadal. Ahora, años después y precisamente tras ganar al balear se ha ganado su seria candidatura a conquistar el US Open, un título que no se queda en casa desde que en 2003 Andy Roddick le ganara la final a Juan Carlos Ferrero.

Con un gran repertorio de golpes, un saque potente y físico de boxeador, Tiafoe se ha dedicado a campar a sus anchas estos días por Flushing Meadows. Su próximo rival es Carlos Alcaraz, a quien ya sabe lo que es ganarle después del único precedente en el Godó en 2021. Ambos se juegan su primer pase a una final de Grand Slam y hacer realidad su propio sueño.