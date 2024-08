La teoría que culpa a Guardiola del regreso de Oasis: «Si gana la Champions League…»

Oasis vuelve 15 años después con una serie de conciertos que tendrán lugar el próximo año en Reino Unido en la que es una de las grande noticias musicales de los últimos tiempos. Los hermanos Gallagher son unos grandes devotos del Manchester City y por ello muchos están relacionado el regreso de la mítica banda a Pep Guardiola. Parece surrealista pero algunos aficionados están culpando al entrenador español de la esperada vuelta de uno de los mejores grupos de los últimos tiempos.

La noticia llevaba días pululando en el ambiente y este martes 27 de agosto Oasis anunció a través de un comunicado oficial que vuelve a los escenarios 15 años después de que los hermanos Gallagher decidieran acabar con la banda después de múltiples peleas. El grupo británico anunció que volverá en el denominado «Oasis Live 2025» que será una gira de 14 conciertos en el que Liam y Noel actuarán por todo el Reino Unido.

El regreso de Oasis ha sido un bombazo a nivel musical pero también ha tenido eco en el mundo del deporte. Los hermanos Gallagher son grandes seguidores del Manchester City desde la época en el que el club rondaba los puestos de descenso y debido a su devoción muchos seguidores han recuperado unas palabras de Noel en el que afirmó que volvería a unir a la banda en caso de ganar la Champions League.

Guardiola y Oasis

«Si el Manchester City gana la Champions League, voy a llamar a mi hermano y reunir a la maldita banda», esto escribió a través de las redes sociales Noel Gallagher en la previa de la pasada final de Champions League de 2023 en la que el Manchester City acabó venciendo al Inter de Milan y conquistando su primera Copa de Europa. Estas declaraciones han hecho que muchas personas relacionen a Guardiola con el regreso de Oasis.

😆 𝗦𝗮𝗯𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗹𝗴𝘂𝗻𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿á𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀. 🎸 OASIS regresa 15 años después…¿Gracias al City de Guardiola? Liam Gallagher avisó que «si el City ganaba una Champions volvía la banda». Se cumplió y están de vuelta.pic.twitter.com/YdMidK5tJw — REVOLUTERS (@Revoluterss) August 27, 2024

Además, en otras declaraciones, Noel también tuvo unas palabras de elogio y se ha mostrado admirador del técnico, algo recíproco ya que el catalán también es fiel seguidor de la banda. «Si Guardiola consigue la Liga de Campeones seré su mayordomo los próximos cinco años. Haré cualquier cosa que me diga. Si viene a mi casa y dice que no le gusta la decoración, la cambiaré», dijo en su día el creador de varias canciones que se han convertido en grandes clásicos que suenan en el estadio del Manchester City en todos los partidos.

Entonces, ¿ha tenido influencia Guardiola en el regreso de Oasis? Todo hace indicar que no pero teniendo en cuenta las palabras de los Gallagher es lógico que haya dado lugar a todo tipo de especulaciones. Lo realmente importante es que una de las mejores bandas de todos los tiempos volverá al escenario para cantar himnos como «Don’t Look Back in Anger» o «Wonderwall».

Así será la gira de Oasis