Un tenista tendrá que pagar la mayor multa de la historia por hacer trampas

Al número 108 de la ATP, Hugo Gastón, le va a salir caro la jugada de pillería que hizo en el Mutua Madrid Open. El tenista francés se enfrentaba a Borna Coric en la segunda ronda del torneo madrileño y, en un punto que tenía prácticamente perdido, lanzó una pelota de su bolsillo a la pista para que el juez de silla detuviese el juego. La multa que ha recibido asciende hasta los 133.000 euros con motivo de dicho acto antideportivo, la mayor sanción de la historia de este deporte. Superando, incluso, la de Nick Kyrgios en 2019 en Cincinatti (104.000).

Además, la jugada se produjo durante un momento crucial en el choque, cuando el croata podía hacerse con el primer set. El croata, que fue semifinalista del torneo, donde cayó ante Carlos Alcaraz, le estaba ganando por 5-3 al francés. Es más, tenía la ventaja al resto para poner el 1-0 y llevarse la primera manga. Finalmente, Gastón acabó perdiendo por un doble 6-3 y se despidió de Madrid, por lo que su trampa no llegó a buen puerto.

😳 Wouah les images qui crucifie Hugo Gaston qui délibérément lâche une balle et l’indique en plus pour que le point soit rejoué. C’est du pur anti jeu! Alors oui l’amende est élevée mais le geste est d’une laideur extrême. Et il l’avait déjà fait. C’te honte. pic.twitter.com/Epk6bxd5Yd

— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 22, 2023