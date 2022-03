Javier Tebas sigue saliendo al paso de cualquier voz que se atreva cuestionar el polémico acuerdo de la Liga con CVC, que ha sido llevado a los tribunales por los clubes más poderosos del fútbol español. En esta cruzada incluso ha arremetido contra dos prestigiosos economistas, el catedrático de Economía José Ignacio Conde-Ruiz y el veterano trabajador del Banco de España Juan Francisco Jimeno, que han criticado públicamente el acuerdo.

Estos dos economistas han mantenido en las últimas semanas un debate público con Tebas en las páginas del diario El País con un total de cuatro artículos, dos por cada bando. Los economistas han criticado el acuerdo por «deficiente» e incluso han avisado de que puede generar escenarios en los que a un club le salga rentable perder un partido, pero la respuesta que han encontrado por parte del presidente de la Liga ha sido decepcionante.

«Tebas no contesta a nuestros argumentos, solo dice: ‘Vosotros no sabéis de lo que estáis hablando, nosotros somos muy buenos gestores y seguro que lo hemos hecho bien’. Cuando lees sus palabras parecen una amenaza velada, como si nos quisiera meter en la cárcel por acusarle de algo ilegal, cuando lo que estamos diciendo es algo que se enseña en todas las facultades de economía: que cuando hay estímulos económicos la gente los tiene en cuenta y actúa en función de ellos. Lo mismo todos los profesores de Economía deberían estar en la cárcel por enseñar esas cosas», ironiza Jimeno.

En este sentido, el profesor de la Universidad de Alcalá denuncia que Tebas no ha «respondido a ninguna de las críticas» que le han realizado. «Lo que ha hecho es decir: ‘Nosotros somos muy buenos gestores y los que nos acusáis sois malvados que pensáis que la gente actúa ilegalmente’. Ya está, no ha dado más argumentos. Nosotros nos hemos metido en esto porque somos aficionados al fútbol y nos parecía que había cosas que no se entendían. Lo que buscamos son explicaciones de cómo funciona el acuerdo y lo único que hemos conseguido son insultos y descalificaciones», lamenta.