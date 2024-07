Tebas justifica las pobres audiencias de su Liga porque los adultos «tienen un problema con el mando»

Javier Tebas sigue poniendo tiritas a la grave herida que tiene con su Liga. Ante las pésimas audiencias que registró su campeonato la temporada pasada, en descenso cada año, el presidente de la Liga dice ahora que uno de los motivos de esos pobres datos es que personas de 50 o 60 años «tienen un problema con el mando a distancia». Es decir, que no saben manejar el mando y no pueden ver los encuentros de la Liga, motivo que da Tebas ante las bajas audiencias.

El argumento, surrealista, es dado por el propio Tebas, que para justificar que los jóvenes sí ven fútbol, argumenta que «donde tenemos más problemas en el público de 50, 60 años o más». Y para ello expone que los ciudadanos de ese tramo de edad no ven tanto su Liga «por un tema de usabilidad, de manejo del mando a distancia o de la tecnología».

Como sabe Tebas, su Liga es muy poco vista, con audiencias muy bajas, en algunos partidos por debajo de las 50.000 personas. Sólo Real Madrid y Barcelona, los grandes del fútbol español, salvan en datos de audiencia a la liga española. Y a veces el Atlético de Madrid. El resto son encuentros muy pocos vistos, en un claro fracaso del negocio y la estrategia de Javier Tebas: todo el torneo (salvo un encuentro por jornada) en pago, horarios separados…

Precisamente la Eurocopa de Alemania ha retratado el modelo de negocio de Tebas con audiencias millonarias, echando por tierra el discurso que lleva liderando años el presidente de la Liga. Tebas lleva mucho tiempo explicando que el fútbol en abierto es «imposible», que es «una locura» y que hay que acabar con el fútbol gratis. Sin embargo, los datos de la Eurocopa desmienten al presidente del campeonato doméstico y la realidad es que el fútbol en abierto sí interesa y claro que es posible.

Para ello hay que hacer las cosas bien, porque en la Eurocopa encuentros como un Georgia-Turquía, un Eslovenia-Dinamarca o un Eslovaquia-Rumanía, partidos que a priori no son nada atractivos para el público español, firmaron grandes datos de audiencia. Entre ellos muchos jóvenes, uno de los tramos de edad que en los últimos años más alejados han estado del fútbol.

Sobre ese tema, Javier Tebas niega la mayor y dice en una entrevista en el Diario SPORT que «los que decían que los jóvenes no ven fútbol estaban totalmente equivocados: ‘fake news’ del fútbol» y explica que «los datos de audiencia en televisión, YouTube, TikTok y otras plataformas lo demuestran». Es entonces cuando Tebas argumenta que «donde tenemos más problemas en el público de 50, 60 años o más, por un tema de usabilidad, de manejo del mando a distancia o de la tecnología».

La audiencia de la Liga cayó en picado

El presidente de la Liga habla en general del «fútbol» y no de su Liga porque sabe, con datos en la mano, que las audiencias de su torneo fueron de mal en peor en los últimos años y que en todas las franjas de edad no se puede comparar, por ejemplo, con la Eurocopa. O con la Champions. Tebas obvia que ese público de «50, 60 años o más» sí ve los grandes partidos, como los vistos este verano en Alemania o los que se pueden ver en la Copa de Europa, y ahí sí manejan sin problema «el mando a distancia». Es su producto, una Liga devaluada con poco nivel, la que no se ve. No el fútbol en general.

También pasó con la Copa del Rey -la última, entre Athletic y Mallorca, llegó a los 5,3 millones de espectadores, mientras que 10 partidos de la liga española juntos no llegan ni a los cuatro millones- o con otros deportes como la Fórmula 1 o las motos. Ahí sí hay audiencias millonarias (a las que la Liga no llega ni soñando, salvo cuando juegan Real Madrid y Barcelona) y sí ven el fútbol esas personas de mayor edad que según Tebas no saben manejar el mando a distancia.