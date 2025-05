Tebas desatado con el Barça: les felicita por su Liga en cuatro idiomas ¡y hasta en árabe!

Javier Tebas, además de presidente de la Liga, es políglota. El triunfo del Barcelona en el campo del Espanyol, en el derbi catalán, certificó el campeonato doméstico para los culés, cantando el alirón a falta de dos jornadas para su conclusión. Tebas celebró por todo lo alto la victoria y título del Barça, felicitándoles no en uno, sino en cuatro idiomas diferentes, incluido el árabe…

El Barça fue liderado en Cornellá-El Prat por un Lamine Yamal que marcó un auténtico golazo, como acostumbra ya, para abrir la lata y poner al Barça a mandar hasta el final del partido, cuando sobre la bocina hizo el 0-2 Fermín, sentenciado el encuentro y el campeonato de Liga, sumando así el vigésimo octavo trofeo regular para los culés. La expulsión de Cabrera a la hora de partido terminó de condicionar un encuentro que estuvo marcado por el atropello masivo a las puertas del estadio antes del pitido inicial.

«La Liga es el campeonato más exigente del mundo y esta temporada ha sido de altísimo nivel: cada partido una prueba de talento, cada punto, un premio a la constancia», escribía Javier Tebas en su perfil de X tras el triunfo y título de Liga del Barça, un mensaje en redes sociales que calcó hasta la última coma tanto en catalán, inglés y árabe, concluyendo así: «Felicidades al FC Barcelona por haber sido los mejores. ¡Enhorabuena, campeones!».

LaLiga is the most demanding championship in the world, and this season has been of the highest level: every match a test of talent, every point a reward for consistency. Congratulations to @FCBarcelona for being the best. Well done, champions!

