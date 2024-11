Sparta Praga-Atlético: a por una victoria necesaria y casi definitiva

El Atlético busca esta tarde (18.45 horas) una victoria necesaria en Praga ante el Sparta, un rival que comenzó bien la Champions, con cuatro puntos en las dos primeras jornadas, pero que se hundió ante Manchester City y Brest, encajando ocho goles en dos partidos, y llega al choque de hoy con el agua al cuello, obligado a ganar si quiere seguir manteniendo esperanzas de clasificación. Es un escenario propicio para los de Simeone, que aterrizaron ayer en Praga con cinco victorias a las espaldas y la autoestima por las nubes, conscientes de que si suman los tres puntos habrán dado un paso casi definitivo.

Sólo dos puntos separan a ambos equipos en la clasificación, pero las sensaciones son radicalmente diferentes. El Sparta lleva cuatro partidos sin ganar, viene de un decepcionante empate en su estadio ante el Teplice y además están cargados de bajas. El ecuatoriano Ángelo Preciado y el español Imanol García están fuera de combate, y dos de los tres centrales titulares, el danés Sorensen y el belga Cobbaut, no han podido llevar a cabo el último entrenamiento. «El Atlético es un equipo de talla mundial, sólo podemos pensar en vencerles si actuamos con máxima solidaridad», dijo ayer en la rueda de prensa oficial el entrenador del Sparta, el danés Lars Friis. Su presencia en Praga se ha traducido en la llegada de varios futbolistas nórdicos, entre ellos el portero Vindahl, ex del Nuremberg.

El Atlético entró ayer en contacto con el estadio Letna, donde hoy se jugará el partido, y su principal preocupación es el frío, que amenaza con dejar el césped duro y resbaladizo. Allí estaba el checo Thomas Ujfalusi, campeón con los rojiblancos de la Europa League de 2010, y que no perdió ocasión de saludar a Koke. Simeone recupera a Giménez, que por sanción no pudo estar en el último choque de Champions ante el PSG, y ha viajado con todos sus efectivos. Están todos disponibles salvo las bajas ya conocidas de Le Normand, Nahuel y, como no, Thomas Lemar.

Reencuentros que nos hacen felices 😁🫶 @TomasUjfa pic.twitter.com/grRywyX10z — Atlético de Madrid (@Atleti) November 25, 2024

El Cholo hará cambios con respecto al once que jugó ante el Alavés. Será mucho más parecido al equipo que acabó el partido que al que lo comenzó, pero además entrarán Gallagher, que no participó ni un solo minuto ante los vitorianos, y ya mencionado Giménez. La idea es presentar un equipo lo más parecido al once titular ante la importancia de los tres puntos que se ponen en liza. Hoy es un día para ganar y del primer al último jugador lo saben perfectamente.

El Atlético se ha llevado una buena noticia con la designación arbitral. El colegiado será el danés Danny Makkelie, que le trae buenos recuerdos porque fue nada menos el del 2-3 en Anfield ante el Liverpool, en la gran noche de Marcos Llorente. Eso sí, también hay alguna espina en el camino porque también pitó en el mismo escenario y ante el mismo rival el 2-0 de la temporada siguiente. En el VAR estará otro holandés, Rob Dieperink. En realidad todo el equipo arbitral es del país de los tulipanes.

Alineciones probables:

Sparta: Vindahl, Ross, Panak, Vitik, Suchomel, Sadilek, Kairinen, Rynes, Pesek, Haraslin y Olatunji,

Atlético: Oblak, Llorente, Azpilicueta, Giménez, Lenglet, Lino, Giuliano, Gallagher, Barrios, Griezmann y Julián.

Árbitros: Danny Makkelie (Holanda, campo) y Rob Dieperink (Holanda, VAR).

Estadio: Letna, 18.45 horas.