Soy podóloga y éstas son las deportivas que siempre recomiendo a mis pacientes para entrenar fuerza

Elegir el calzado adecuado para entrenar fuerza es un aspecto clave que muchas personas suelen pasar por alto. En la consulta de podología, es habitual observar que los pacientes utilizan las mismas deportivas con las que corren o hacen actividades de cardio para realizar ejercicios de fuerza, sin tener en cuenta que cada tipo de entrenamiento requiere unas características específicas. La estabilidad, el control y la correcta distribución del peso son elementos fundamentales en el entrenamiento de fuerza, y el calzado juega un papel esencial para conseguirlo. Por ello, los especialistas en podología coinciden en que no todas las zapatillas sirven para todos los tipos de ejercicio, y que seleccionar un modelo adecuado puede marcar una gran diferencia tanto en el rendimiento como en la prevención de lesiones.

La podóloga Paola Sanz, conocida en TikTok como @mipodologadice_, ha lanzado sus recomendaciones a través de las redes sociales. Cuando se habla de entrenamientos mixtos (aquellos que combinan diferentes modalidades, como fuerza, trabajo funcional, saltos o ejercicios cardiovasculares), lo ideal es optar por un calzado versátil, capaz de ofrecer un equilibrio entre estabilidad y flexibilidad. Existen modelos híbridos diseñados para este tipo de rutinas que incorporan una amortiguación moderada y una suela con buena tracción, facilitando la adaptación a distintos movimientos. Sin embargo, en el caso de los entrenamientos puramente de fuerza, donde el objetivo principal es mantener la estabilidad y transmitir la fuerza desde el pie hacia el suelo, los podólogos recomiendan un tipo de zapatilla más firme, con suela plana y sin exceso de amortiguación.

En este sentido, uno de los modelos recomendado por esta podóloga es la línea Drop Set de Adidas. Estas zapatillas han sido diseñadas pensando en quienes buscan un calzado de fuerza que proporcione control y seguridad durante el levantamiento de peso. La principal ventaja de esta gama es su suela completamente plana, que mejora el equilibrio y permite una mayor conexión con el suelo, evitando el movimiento innecesario del pie al ejecutar ejercicios como sentadillas o peso muerto. Además, incorporan refuerzos estratégicos en el talón y el arco longitudinal interno, dos zonas clave para mantener una correcta alineación del pie y reducir el riesgo de lesiones o sobrecargas musculares. Dentro de esta línea, existen distintos modelos con más o menos control, lo que permite adaptar la elección a las necesidades de cada deportista.

Reebok Nano X4 es uno de los modelos recomendados

Otro modelo que los podólogos suelen recomendar para entrenamientos de fuerza es la Reebok Nano X4 o Nano X5. Ambas y sus versiones anteriores reúnen las dos características esenciales que debe tener una buena zapatilla de fuerza: una suela completamente plana y refuerzos estructurales en los puntos de apoyo más importantes. Estas cualidades las convierten en una excelente opción para quienes practican un entrenamiento funcional que combina levantamientos, ejercicios de peso corporal o trabajo con máquinas. Su estructura firme, junto con el refuerzo en el talón, aporta una sensación de anclaje seguro que permite mantener la técnica y evitar desplazamientos del pie durante los ejercicios con carga.

Aunque cada vez más deportistas optan por entrenar descalzos o con calzado tipo barefoot, buscando mejorar la propiocepción y fortalecer la musculatura del pie, los especialistas advierten que esta práctica no es adecuada para todo el mundo. Entrenar sin soporte requiere una progresión lenta y una técnica muy depurada, ya que el pie asume una carga mucho mayor. Para la mayoría de las personas que realizan entrenamientos de fuerza de forma regular y con cargas elevadas, los podólogos recomiendan optar por calzado más estructurado, que ofrezca soporte y protección sin perder estabilidad ni sensibilidad con el suelo.