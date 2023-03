Débora Peixoto es una influencer que arrasa en Instagram y Onlyfans, quiere arbitrar en el Mundial y va a pelear por conseguirlo. La joven modelo brasileña ha comenzado su formación para convertirse en colegiada, pero consciente de que tendrá que romper con algunos prejuicios, sobre todo por ese contenido sin censura que publica en redes.

Débora Peixoto ya se inscribió en la escuela de arbitraje de la Federación de Fútbol de Minas Gerais, en Brasil, donde pronto comenzará a entrenar. Cree que el fútbol es un deporte dominado por hombres, y tendrá que lidiar con ideas preconcebidas sobre todo por esas fotos y vídeos para adultos que comparte en Onlyfans.

«Soy la linier más sexy del mundo y quiero arbitrar un Mundial, tener OnlyFans no me lo impedirá», cuenta la joven brasileña, que sube la temperatura en las redes sociales con sus desnudos, fotos con otras mujeres, etc. Ella está decidida a no dejar que su cuenta de OnlyFans frene su sueño de convertirse en jueza de línea profesional.

«Produzco contenido para OnlyFans y la gente piensa que solo por eso no puedo entender de otros temas o disfrutar haciendo otras cosas», dice Débora, cuyo sueño de siempre ha sido convertirse en jueza de línea de fútbol, su deporte favorito desde que era niña. Ahora, su mayor deseo es llegar a arbitrar en un Mundial, algo que sabe que es muy difícil: «Mi mayor sueño es arbitrar los principales clásicos del país, y quién sabe, tal vez algún día pueda hacerlo en una Copa del Mundo, eso sería perfecto. Recibí mucho apoyo de mi familia y fans. Si no me hubieran animado, no creo que hubiera iniciado esta nueva etapa de mi vida».