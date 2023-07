La sorprendente decisión de Icardi tras conocer la grave enfermedad de Wanda Nara

El futuro de Mauro Icardi ha dado un vuelco. Su destino parecía estar en Turquía, donde la temporada pasada estuvo a un gran nivel con el Galatasaray. El delantero prácticamente lo tenía todo acordado para seguir en el club turco, pero el estado de salud de su mujer ha hecho frenar cualquier operación a la espera de nuevas informaciones. Wanda Nara sufre graves problemas de salud, por lo que el ariete baraja la idea incluso de mudarse a Argentina y jugar en un equipo de su país para estar cerca de ella.

Ante esta situación, el jugador se plantea firmar con el Galatasaray un contrato de larga duración, pero si le permiten marcharse cedido seis meses a Argentina junto a su mujer y su familia. En Argentina ya se habrían hecho eco de la noticia y Newell’s sería una de las alternativas para Icardi, que de momento no va a tomar ninguna decisión definitiva, pues esperan más resultados de las pruebas a las que están sometiendo a Wanda Nara.

Cronología de lo ocurrido

Hace unos días, fue el periodista Jorge Lanata aseguró que Wanda Nara sufre leucemia. Días después y tras el revuelo generado, la empresaria publicó una carta abierta en las redes sociales para contar la verdad sobre su estado. «Quiero contarles un poco lo que pasó», comenzó diciendo la influencer en un post que compartió con sus más de 16 millones de seguidores.

«Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio», dijo Wanda Nara, a la que no sentó bien la información publicada por el citado periodista dada la gravedad del asunto.