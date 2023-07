Aseguran que Wanda Nara tiene leucemia: «No sé por qué nadie lo dice»

Máxima preocupación en Argentina tras conocerse que Wanda Nara estuvo ingresada en el hospital por un problema de salud. La mediática influencer y presentadora canceló un viaje a Ibiza que tenía planeado para disfrutar del verano europeo junto a Mauro Icardi y su familia por ese ingreso de urgencia, y nadie de su entorno más cercano ha informado oficialmente de su estado de salud. Sin embargo, no llegan buenas noticias desde tierras argentinas, pues el periodista y escritor Jorge Lanata asegura que Wanda Nara sufre leucemia.

El comunicador lo contó en su programa de radio tras consultar con médicos y varias fuentes cercanas a la influencer. Una noticia ha causado mucho revuelo debido a que el periodista lo habría filtrado sin ningún consentimiento. «No entiendo por qué, pero hay una especie de decisión corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo. Mucha gente sabe lo que tiene pero no lo está diciendo. Y como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, les voy a contar lo que hice. Hablé con tres fuentes directas. Dos muy allegadas a Wanda Nara, y otra directa, muy directa, del Sanatorio de Los Arcos, donde está internada. Y les voy a decir lo que nadie está diciendo, y no entiendo por qué, es que Wanda Nara tiene leucemia», dijo.

«Ella fue internada en el miércoles a la noche con dolores muy fuertes abdominales. Los análisis de sangre mostraron que tenía muy altos los glóbulos blancos, lo que indica la presencia de una enfermedad hematológica. También presentaba el bazo muy inflamado. Le van a hacer una punción de médula para confirmar el diagnóstico. A la vez hubo contactos de allegados de Wanda con Fundaleu, que es un centro especializado en el tratamiento de la leucemia», añadió el conductor ante la sorpresa de sus compañeros.

Hasta el momento, no hay información oficial al respecto, aunque estas informaciones vertidas por algunos periodistas en Argentina invitan a pensar que el ingreso hospitalario de Wanda Nara puede deberse a una grave enferdad.