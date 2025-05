La sorprendente confesión de una ex de Flavio Briatore estando con él en la cama

Hace unos meses, el magnate de la Fórmula 1 Flavio Briatore volvía a revolucionar el mundo del motor tras aparecer nuevos rumores de romance en torno a su figura. «Corren rumores de que Briatore ha vuelto a conquistar el corazón de su ex mujer Elisabetta Gregoraci», publicaban en Italia, una información que dio la vuelta al mundo. Las redes ardían ante la posible reconciliación del empresario y mentor de Fernando Alonso con su ex mujer, que ahora es noticia por unas sorprendentes declaraciones.

Durante algo más de una década el empresario italiano se dejó ver con la que entonces era su mujer Elisabetta Gregoraci, con la que estuvo casado entre 2006 y 2017. Sin embargo, la relación sigue siendo buena y hace unos meses salieron a la luz rumores de una segunda oportunidad entre los dos. Durante el tiempo que llevan separados, la Gazzetta dello Sport señala que el empresario «había alimentado a menudo rumores de supuestos coqueteos», mientras que la presentadora habría comenzado una relación con Giulio Fratini, un empresario de 32 años. Sin embargo, desde hace un tiempo no se les ve juntos, lo que hace pensar que acabaría la historia entre ambos. Además, el vínculo entre ambos nunca se rompió del todo, especialmente por su hijo Nathan Falco. De hecho, viven en Montecarlo a pocos metros de distancia.

Elisabetta Gregoraci y Flavio Briatore, rumores de reconciliación

Pero Elisabetta ha acabado con esos rumores sobre una posible vuelta, a la vez que ha contado una curiosa anécdota con Briatore. «Nos llevamos bien, sí, pero ha requerido mucho trabajo. No es que uno se separa y ya todo va bien. Nos lo tomamos en serio y encontramos un equilibrio, poniendo a nuestro hijo en primer lugar. Muchos usan a los hijos como arma para pelearse, nosotros no lo hicimos. A veces discutimos, es normal, pero lo hemos hecho muy bien. Flavio y yo nos queremos, pero nunca volveremos a ser pareja».

«Y todavía me las dicen. Si voy a algún sitio: ‘Ah, seguro que el billete lo pagó Briatore’. Como si viviera a su costa. Pero yo trabajo, no he parado nunca. La gente habla, pero al final las habladurías no valen nada. Mejor seguir adelante, si no te acabas enfermando», añade en LOC. «Hablan de la diferencia de edad, del dinero, puras tonterías. Si no hubiera estado enamorada de Flavio, no habría estado con él 13 años. Trece años, no seis meses. Y no estaría aún hoy a su lado», cuenta la modelo.

Elisabetta además desvela que una vez le revisó el móvil. «Fue de noche, mientras Flavio dormía. Cogí su dedo y lo usé para desbloquear los mensajes. En el momento me dio un poco de vergüenza, pero después me hizo reír y no descubrí nada», finaliza la italiana.

Hace unos meses, ambos dieron mucho que hablar también. El italiano anunció en marzo que había sido operado en Milán de un tumor en el corazón y decidió disfrutar de la vida al máximo junto a sus seres queridos, sin desatender sus compromisos empresariales. Sin ir más lejos, el Gran Premio de Mónaco del año pasado lo compartió con dos de sus ex parejas, Heidi Klum y Elisabetta Gregoraci, y los hijos que tiene con cada una de ellas, Leni Klum y Falco Briatore, quedando de manifiesto que la relación entre todos ellos es buena, no sólo entre el empresario y sus ex, sino también entre ellas y entre sus hijos.