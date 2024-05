La morbosa foto de Flavio Briatore con dos de sus ex que revoluciona las redes

El magnate de la Fórmula 1 Flavio Briatore está dando mucho que hablar en las redes sociales, y no precisamente con algo que tenga que ver con cualquier resultado deportivo con el Mundial de Fórmula 1. El italiano anunció hace dos meses que había sido operado en Milán de un tumor en el corazón y ha decidido disfrutar de la vida al máximo junto a sus seres queridos, sin desatender sus compromisos empresariales. Sin ir más lejos, el pasado Gran Premio de Mónaco lo compartió con dos de sus ex parejas, Heidi Klum y Elisabetta Gregoraci.

Briatore se ha convertido en el gran protagonista de las redes sociales a consecuencia de un encuentro bastante inusual, tal y como recoge su perfil de Instagram. El que fuera director de Renault en 2005 y 2006 disfrutó del fin de semana en el Principado junto a dos de sus ex parejas y los hijos que tiene con cada una de ellas, Leni Klum y Falco Briatore, quedando de manifiesto que la relación entre todos ellos es buena, no sólo entre el empresario y sus ex, sino también entre ellas y entre sus hijos.

Heidi Klum und ihre Tochter Leni sind gerade in Monaco unterwegs. Beim Formel-1-Rennen stießen sie auf Lenis Vater Flavio Briatore. https://t.co/mettu5SmV5 — promiflash (@promiflash) May 27, 2024

«Selfie familiar en la Mónaco GP», publicó Flavio Briatore en Instagram. Una fotografía que podía no haber llamado tanto la atención de no ser porque aparece la familia al completo. El empresario ha compartido un día junto a sus dos hijos y junto a sus dos ex, Heidi Klum y Elisabetta Gregoraci, una morbosa foto que sin embargo para ellos es normal porque son familia y se llevan bien.

Briatore y su defensa de Alonso

El histórico jefe de Fernando Alonso en Renault y mano derecha del piloto español también fue noticia semanas atrás tras cargar contra Aston Martin en Imola, circuito en el que la escudería británica firmó un mal fin de semana, con numerosos problemas. Pese a que este Gran Premio de Emilia Romaña era el indicado para que Aston Martin diera un paso al frente, con mejoras previstas, los resultados no fueron los indicados.

Antes de la clasificación, Flavio Briatore, una de las voces más relevantes de la F1, cargó contra Aston Martin por el proyecto de este año, que a su juicio va de más a menos: «A Alonso le veo bien, al coche no tanto». «El coche no es competitivo, parece que vamos atrás en vez de hacia delante», comentó el mítico jefe de Fernando Alonso en Renault desde el circuito de Imola, donde se celebraba el Gran Premio de Emilia Romaña, séptima prueba del Mundial. Flavio Briatore continuó con sus críticas a Aston Martin: «Hoy lo que he visto en los libres, parece que hayamos dado un paso atrás. Había tantas mejoras que estábamos contentos… pero a veces es mejor tener menos y que funcionen bien».

Con estas palabras se refería Briatore a las esperadas mejoras de Aston Martin, avanzadas entre otros por Dan Fallows, director técnico de la escudería británica y uno de los diseñadores del AMR24. «El paquete de mejoras es bastante agresivo. Probablemente el más grande hasta la fecha», explicó el ingeniero de Aston Martin. Sin embargo, esas mejoras no se vieron en la práctica en Imola, tal y como se quejó Flavio Briatore.