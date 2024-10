El magnate de la Fórmula 1 Flavio Briatore vuelve a revolucionar a los aficionados del mundo del motor tras aparecer nuevos rumores de romance en torno a su figura. «Corren rumores de que Briatore ha vuelto a conquistar el corazón de su ex mujer Elisabetta Gregoraci», publican en Italia estos días, una información que ha dado la vuelta al mundo. Recientemente, Elisabetta bromeó con Briatore en televisión: «¿Nos separamos? ¡No, porque no me di cuenta!». Las redes arden ante la posible reconciliación del empresario y metor de Fernando Alonso con su ex mujer.

Durante algo más de una década el empresario italiano se dejó ver con la que entonces era su mujer Elisabetta Gregoraci, con la que estuvo casado entre 2006 y 2017. Sin embargo, la relación sigue siendo buena y ahora han salido a la luz rumores de una segunda oportunidad entre los dos. Así lo ha dejado caer la Gazetta dello Sport, anunciando la posible reconciliación que ninguno de los dos desmiente, de hecho esa broma en televisión puede decir mucho…

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la loro storia non finisce mai. Ora diventano anche una coppia tv e raccontano la loro storia d’amore: «rimarrai sempre la madre di mio figlio». E per lei storia finita con Fratini? – Nel bel mezzo della sua trasmissione ‘Qu… – … pic.twitter.com/aHPtIGXP4u — Eva3000 (@eva3000eva) October 6, 2024

Durante el tiempo en el que ambos han estado separados, la Gazzetta dello Sport señala que mientras el empresario «había alimentado a menudo rumores de supuestos coqueteos», mientras que la presentadora habría comenzado una relación con Giulio Fratini, un empresario de 32 años. Sin embargo, desde hace un tiempo no se les ve juntos, lo que hace pensar que acabaría la historia entre ambos. Además, el vínculo entre ambos nunca se rompió del todo, especialmente por su hijo Nathan Falco. De hecho, viven en Montecarlo a pocos metros de distancia.

Hace unos meses, ambos dieron mucho que hablar también. El italiano anunció en marzo que había sido operado en Milán de un tumor en el corazón y ha decidido disfrutar de la vida al máximo junto a sus seres queridos, sin desatender sus compromisos empresariales. Sin ir más lejos, el pasado Gran Premio de Mónaco lo compartió con dos de sus ex parejas, Heidi Klum y Elisabetta Gregoraci.

Briatore se ha convertido en el gran protagonista de las redes sociales a consecuencia de un encuentro bastante inusual, tal y como recoge su perfil de Instagram. El que fuera director de Renault en 2005 y 2006 disfrutó del fin de semana en el Principado junto a dos de sus ex parejas y los hijos que tiene con cada una de ellas, Leni Klum y Falco Briatore, quedando de manifiesto que la relación entre todos ellos es buena, no sólo entre el empresario y sus ex, sino también entre ellas y entre sus hijos.

«Selfie familiar en la Mónaco GP», publicó Flavio Briatore en Instagram. Una fotografía que podía no haber llamado tanto la atención de no ser porque aparece la familia al completo. El empresario ha compartido un día junto a sus dos hijos y junto a sus dos ex, Heidi Klum y Elisabetta Gregoraci, una morbosa foto que sin embargo para ellos es normal porque son familia y se llevan bien.