100 millones de euros, ese es el valor de la libertad que ha impuesto el Barcelona a todo aquel que quiera birlarle a Dani Alves este próximo mes de enero, sin debutar y con 38 años de edad. El brasileño regresa al Camp Nou y lo hace por la puerta grande, con galones y con mucho descaro. Dejó sus líneas maestras en su presentación y fue claro con a qué viene al Barça en esta fase final de su carrera deportiva. El club le ha blindado contra sus propios fantasmas con una cláusula de rescisión de 100 kilos, como asegura RAC1.

Suena cuanto menos raro, que a un futbolista de 38 años se le coloque una cláusula de 100 millones de euros, un jugador que había quedado libre este pasado mes de octubre tras impagos con su anterior club, el Sao Paulo. Más raro aún cuando el jugador tan sólo ha firmado hasta el próximo 30 de junio y, en principio, no se contempla en su contrato ninguna prórroga de éste por partidos disputados. El propio Dani Alves le restó importancia a la duración de éste y dejó todo abierto: «Hay que tener nota alta para continuar. No hacemos planes a largo plazo, con el corto lo tenemos».

«Para mí no es una preocupación. Si consigo ayudar al Barça, ilusionar, pelear, conquistar cosas… Vengo hasta junio, y a partir de ahí todo se puede hablar. Si vengo aquí y no apruebo, estoy suspendido», explicaba el brasileño, que reconoció en su presentación que insistió e insistió hasta que logró regresar al club de sus amores: «Yo me puse muy pesado con el presi, que quería volver. Podía ayudar de alguna forma a este club. Recibí la llamada de Xavi, diciendo que contaba conmigo. Lo demás fue muy fácil. Cuando uno quiere, uno lo consigue. Para mí no es importante el dinero, para mí fue sencillo. Lo demás es secundario cuando recibes la llamada del Barça».

En cualquier caso, el Barça sigue en esa línea sobreprotectora que ya plasmó con sus últimas renovaciones entre los jugadores más jóvenes. Ya logró cerrar las de dos de su DreamTeen, ampliando los contratos de Pedri y Ansu Fati y envolviéndolos en una coraza de mil millones de euros para ahuyentar a posibles compradores y darle poder al club ante cualquier tipo de interés de otra potencia. Mateu Alemany ya reconoció que el objetivo con tal cuantía no era otro que eliminar cualquier atisbo de interés de otros equipos.

Cabe destacar además que Dani Alves llega percibiendo el sueldo más bajo de la actual plantilla profesional del Barça. El brasileño, que llevará el dorsal 8 en honor a Andrés Iniesta y Hristo Stoichkov, percibirá una cifra que rondará el millón de euros y que sólo podrá aumentar si cumple con ciertos objetivos de rendimiento difícilmente abordables, como aseguran desde la prensa catalana.

Así, en resumidas cuentas, un futbolista que firma desde este mes de noviembre hasta el 30 de junio, que no podrá debutar hasta el próximo 1 de enero, que tendrá el contrato más bajo de toda la plantilla de Xavi Hernández y que a sus 38 años tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. En cualquier caso, parte de las intenciones de Dani Alves pasan por estar en las mejores condiciones de cara al próximo Mundial de Qatar 2022, donde el lateral quiere acudir con Brasil en el que será el último gran coletazo de su carrera tras lograr recientemente los Juegos Olímpicos.