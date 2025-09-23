Son comodísimas y mejoran tu rendimiento: las zapatillas de Decathlon que tienen todos los que saben jugar al pádel

Los que juegan al pádel saben lo exigente que puede ser este deporte con el cuerpo. No basta con tener buena pala o reflejos rápidos, los pies son los que mandan, y cada punto se decide en cómo te mueves, en la rapidez con la que frenas y arrancas de nuevo, en si eres capaz de deslizarte con seguridad sin perder equilibrio. Ahí es donde entra en juego el calzado, y en los últimos meses un modelo en particular está arrasando. Hablamos de las zapatillas Kuikma PS Pro de Decathlon, que combinan comodidad, agarre y un diseño pensado para mejorar el rendimiento desde el primer partido.

Lo que hace diferentes a estas zapatillas es su suela Dual Grip, creada específicamente para el pádel. Si has jugado en pistas con arena, sabrás lo complicado que puede ser frenar o girar sin resbalar. Estas zapatillas ofrecen justo lo que necesitas, un agarre fiable que permite deslizar cuando hace falta, pero también detenerse en seco sin riesgo de caídas. Esa seguridad se nota mucho en el juego, porque te da confianza para ir a por bolas difíciles y cambiar de dirección sin miedo a que el pie se te vaya.

Otro de los puntos más valorados es la amortiguación. Decathlon ha incorporado espuma EVA junto con la llamada M-Foam Cushion, una tecnología que absorbe los impactos en cada paso o salto. Si juegas a menudo, sabrás lo mucho que sufren las rodillas y los tobillos tras varios partidos. Las Kuikma PS Pro permiten que termines con mucha menos sensación de fatiga, algo que se nota tanto si juegas con amigos como si encadenas partidos largos en torneos.

Zapatillas de pádel Kuikma PS Pro de Decathlon

A la hora de hablar de estabilidad, estas zapatillas suman un refuerzo extra, la placa Pebax. Su función es sencilla pero efectiva, pues evita que el pie se desplace dentro de la zapatilla en los movimientos laterales más bruscos. Eso reduce el riesgo de torceduras y hace que puedas jugar más agresivo en la pista sin preocuparte por la sujeción. Los que ya las han probado destacan que esa sensación de seguridad marca una gran diferencia con respecto a modelos más básicos.

El precio también ha sorprendido a muchos. Por 64,99 euros puedes hacerte con un calzado pensado para jugadores de nivel medio o avanzado, con materiales y tecnologías que antes solo se encontraban en modelos bastante más caros. Esto explica por qué están tan presentes en las pistas, y es que son accesibles, pero no sacrifican calidad ni durabilidad. Para aquellos entrenan o juegan varias veces por semana, es una inversión que se amortiza rápido. El diseño tampoco se queda atrás. Aunque lo más importante es el rendimiento, el modelo negro con detalles turquesa resulta atractivo y moderno, y combina bien tanto para entrenos como para partidos más serios. No son unas zapatillas que pasen desapercibidas, pero tampoco buscan llamar la atención de manera exagerada. Y su precio es más bajo que otras de marcas más conocidas con prestaciones similares.