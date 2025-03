Un sólido Alcaraz no da opción a Shapovalov y alcanza los octavos en Indian Wells

El mayor peligro de Alcaraz suele ser el propio Alcaraz. El murciano tiende a zambullirse en desconexiones transitorias durante partidos que tiene controlados y acaba entregándolos. Que pregunten a Lehecka por lo ocurrido en Doha hace unas semanas. Sin embargo, esto no le ocurre en Indian Wells. En su debut logró un triunfo incontestable que ha reproducido en segunda ronda ante un rival de mayor envergadura como es Shapovalov (6-2, 6-4) para alcanzar los octavos de final.

El canadiense, tan virtuoso como díscolo dentro de una pista de tenis, no logró llevar a la práctica las expectativas previas al partido que le convertían en una piedra en el zapato. No porque no lo intentara, sino porque no encontró soluciones a los problemas que le lanzaba Alcaraz desde el otro lado de la red. Aunque lo cierto es que pocos tenistas pueden resolverlos cuando el murciano presenta este nivel.

Shapovalov, que venía de ser campeón en Dallas y semifinalista en Acapulco, se encontró con una derecha abrasadora de Alcaraz, que llegó a superar los 180 km/h. Al canadiense le costó entrar en juego, para cuando quiso darse cuenta ya había sido quebrado su saque hasta en tres ocasiones. A su escaso 53% de acierto en el primer servicio, se sumaron ocho dobles faltas que dinamitaron la primera manga.

Y si cuando uno tiene un mal, su rival roza la efectividad, la empresa es misión imposible. Las dudas propias de Shapovalov se multiplicaban desde el otro lado de la pista, donde Alcaraz jugó de manera directa y sin perder tensión, pese a que el marcador, 5-0 en apenas media hora, podía invitar a ello. Varió su servicio y castigó cada error del canadiense. Se apuntó el primer set por la vía rápida.

Panorama inesperado, pero verosímil, pues Shapovalov es tan irregular como una carretera sin asfaltar. En la segunda manga mejoró sus prestaciones al servicio. Entendible, pues tenía margen de mejora respecto al primer set. Alcaraz mantuvo la eficacia y la solidez con el saque y redujo hasta la mitad los errores no forzados.

El murciano rompió la manga en el momento clave y la cerró con un juego en blanco tras haber dejado sobre la pista un puñado de puntos brillantes por su potencia y reflejos. «Ha sido un partido duro mentalmente, pero estoy feliz por conseguir la victoria y avanzar», dijo el murciano tras ganar. Alcaraz suma ya 18 victorias en Indian Wells, las 14 últimas consecutivas y ya espera a Dimitrov o Monfils en octavos de final.