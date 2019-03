Solari: “¿Mourinho? Este club siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts”

Solari habló en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de octavos de final que enfrentará a Real Madrid y Ajax en el Bernabéu

Después de perecer contra el Barcelona en los dos últimos Clásicos, Solari habló ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al importante duelo de vuelta de octavos de final que enfrentará a Real Madrid y Ajax en el Bernabéu. El argentino habló sobre el estado anímico del equipo y sobre las ganas de revertir la situación.

Ajax

“Queremos ganar y pasar la eliminatoria. El equipo tiene mucho carácter y estoy muy orgulloso. Mañana Champions, allá vamos”.

Falta de gol

“No sé que ha dicho Luka sobre Cristiano, con respecto a Cristiano ya hablamos hace mucho. Es historia viva de este club y todo lo que ha hecho está en las vitrinas. Los que estamos aquí trabajamos para hacerlo lo mejor posible”.

Mourinho

“Este club tiene y ha tenido más candidatos que Julia Roberts. Me parece bastante normal”.

¿Mala suerte?

“Es una mezcla de cosas. Es parte de nuestro trabajo, mejorar lo que tenemos que mejorar. A veces la pelota pega en el palo y entra y a veces sale. Es cierto que tuvimos muchas ocasiones en el partido, menos en el último. Las tenemos que concretar, eso es el fútbol”.

Estado de ánimo

“El vestuario es muy fuerte. Estos jugadores tienen experiencia y carácter. Tienen que tener la conciencia tranquila por haberlo dado todo y hacer un buen trabajo, que no alcanzó para ganar. Cuando no ganamos no estamos felices porque queremos ganar siempre. Vinieron muchos partidos juntos para nada fáciles y para eso estamos preparados. Estamos acostumbrados a competir seguidos”.

Sanción a Ramos

“Me da pena que no esté mañana. Es un jugador importante para nosotros, es un líder. Por supuesto que tenemos jugadores con calidad como para suplirlo, además, el carácter de Sergio está con el equipo. No me voy a pronunciar sobre la sanción”

Champions

“La Liga la tenemos que seguir compitiéndola. Ahora toca la Champions y toca salir contra el Ajax para pasar la eliminatoria”.

Vinicius

“A mi´me parece que un jugador recién llegado y tan joven le dé al club tanto motivos de satisfacción no puedo dejar de verlo como una buena noticia”.

Bale

“Están todos para jugar de inicio con la excepción de Marcos Llorente”.

¿Con quién se iría Julia Roberts?

“Habría que hacerle la pregunta a Julia Roberts”.

Goles de Cristiano

“Esos análisis son para vosotros. El mío como entrenador es hacer lo posible como para ser lo mejor posible y el de los jugadores es sacar su mejor versión. El resto es trabajo vuestro”.

Marcelo

“Todos tienen la oportunidad, han jugado y han participado”.

Más descanso el Ajax

“La federación holandesa ha tenido la amabilidad de reservarle un partido para que tengan más descanso. Nuestro calendario es el que es. Este grupo de jugadores está acostumbrado. No es una cosa que pase por primera vez. No podemos pensar en lo que podemos modificar, sólo tenemos que hacerlo en el banquillo”.