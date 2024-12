Un socio canario del Barça se revuelve contra Laporta: «¡No hagan política, no pongan trabas al español!»

Un socio canario del Barça se revolvió contra Joan Laporta y toda su Junta Directiva durante la Asamblea de socios azulgranas que ha tenido lugar de forma telemática este sábado para aprobar el acuerdo del club blaugrana con Nike. Los socios ratificaron la firma, pero hubo algunos socios que se quejaron de algunas actitudes de la entidad.

Fue José María González Ibáñez uno de los socios que más alzó la voz en el turno de ruegos y preguntas en la Asamblea culé contra Joan Laporta. Este socio blaugrana, que vive en Las Palmas de Gran Canaria, criticó al presidente culé y a toda su Junta Directiva por politizar el club con el independentismo y lamentó que se pusiesen trabas al español.

«Soy del Barcelona desde que nací y tengo 51 años. Soy socio desde hace 18 años, vivo en Las Palmas de Gran Canaria y aun así soy abonado desde hace ocho años. Hemos estado hablando de que somos una marca global y del prestigio de nuestra marca. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿cuidamos nuestra marca? En mi opinión no la cuidamos. ¿Y por qué? En mi opinión, porque tenemos una Junta Directiva que hace política con el nacionalismo catalán», comenzó este socio canario revolviéndose contra Joan Laporta.

«Somos el mejor club de Barcelona, somos el mejor club de Cataluña, somos el mejor club de España y somos el mejor club del mundo. Y en cuanto a la masa social, hay más socios como yo. Que ni somos independentistas, ni somos catalanes. Y en cuanto a nuestros seguidores, porque somos una marca global, la mayoría no es ni catalana ni sabe catalán. Queremos una marca global. Me parece bien. Pues no ignoremos a los más de 599 millones de hispanohablantes que hay en el mundo», continuó este socio azulgrana.

«¿Y por qué digo esto? Porque creo que debemos corregir dos posturas para cuidar nuestra global. No podemos hacer política. Somos un club deportivo. Y debemos ser neutrales para todas las sensibilidades de nuestros socios y seguidores. Y segundo, no podemos poner trabas de ningún tipo a que nuestros entrenadores y jugadores sean preguntados en español. Que es el idioma natural y fácil para llegar al máximo número de seguidores de nuestro club. Y es la mejor manera de cuidar nuestra marca global. Y como esto es un turno de preguntas, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué insisten en politizar el club? ¿Qué necesidad tenemos de hacer política desde el club?», culminó este socio del Barcelona en una crítica real y muy dura contra el presidente azulgrana.