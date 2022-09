Carlos Alcaraz está ante uno de los partidos más importantes de su carrera. El pupilo de Juan Carlos Ferrero ha repetido cuartos de final en el US Open, torneo en el que el año pasado deslumbró al mundo. Ahora no sólo busca romper su techo en un Grand Slam y levantar el que sería su primer Grande, sino que también está en sus manos ser el número uno más joven de la historia. Pero el murciano mira sólo al próximo partido y es que al otro lado de la red estará su verdugo Jannik Sinner. El italiano, de 21 años, lo apeó de Wimbledon y le arrebató el título en Umag en cuestión de días.

Jannik Sinner (San Cándido, Italia, 2001) y Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003) se miden en los cuartos de final del US Open, un duelo entre dos tenistas llamados a ocupar el trono mundial en los próximos años. Una situación que podría acelerar el español, a sólo tres victorias de ser el número uno más joven de la historia, pero que debe dar el primer paso ante un duro oponente. El italiano parece haberle tomado la medida a Alcaraz, pues se llevó la victoria en los dos últimos duelos semanas atrás. Es el único tenista que ha ganado dos veces esta temporada al murciano.

Sinner impidió a Alcaraz avanzar a los cuartos de final en Wimbledon, tras imponerse en cuatro sets (6-1, 6-4, 6-7 y 6-3) con una exhibición sobre el pasto londinense. Semanas después volvían a reencontrarse, esta vez en arcilla y en un escenario en el que el murciano defendía su primera corona de la ATP en Umag. Tras un primer set ganado por el español, el italiano logró cambiar la dinámica y terminó llevándose el título con un resultado final de 6-7, 6-1 y 6-1.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

«Le tengo ganas»

Hasta este año, Alcaraz siempre se había impuesto a Sinner. Lo hizo por primera vez en un Challenger y más tarde en el Masters 1000 de París – Bercy, en 2021. La ATP no cuenta aquel primer enfrentamiento, por lo que la balanza se inclina a favor del italiano. Una situación que Alcaraz pretende equilibrar, persiguiendo una victoria que cobraría especial significado.

Amigos fuera de la pista, Alcaraz y Sinner están escribiendo los primeros capítulos de una rivalidad que apunta a ser cada vez más frecuente en los grandes torneos. «Le tengo ganas», reconoció Alcaraz ante una nuevo reencuentro con el italiano y al que ya advirtió en la ceremonia de entrega de trofeos en Croacia que encontraría la manera de ganarlo.

Sinner, de 21 años y una de las perlas del tenis italiano, ocupa actualmente el puesto 13 de la ATP, aunque llegó a estar entre los nueve mejores. Como Alcaraz también se llevó el título en la Next Gen de Milán (2020) y lo tiene todo para ocupar el trono mundial del tenis. El italiano no sólo destaca por su juego, sino también por su fortaleza mental y ha evolucionado mucho en los últimos meses. Campeón nato, Sinner no sólo ha destacado con la raqueta, en su adolescencia brilló en el esquí alpino, pero terminó decantándose por el tenis. Ahora el italiano es el próximo rival a sortear para un Alcaraz que aspira a alcanzar la cima mundial.