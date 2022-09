La jornada del lunes en el US Open trajo importantes novedades con respecto a la lucha por el número uno del ranking ATP. La derrota de Rafa Nadal ante Frances Tiafoe abre de par en par las puertas al número uno a un Carlos Alcaraz que superó un partido épico ante Marin Cilic y se coloca en cuartos de final como gran favorito para escalar a lo más alto de la clasificación. Nadal mantiene opciones, pero necesita que ni Carlitos ni Casper Ruud lleguen a la final del cuarto Grand Slam de la temporada.

El encuentro de Nadal ante Tiafoe marcaría las opciones, tanto suyas como de sus rivales a acabar el US Open como número uno. En caso de victoria del balear, Alcaraz y Ruud necesitarían ganar el Grand Slam para hacerse con la condecoración. Pero Rafa, en uno de sus peores días, cayó derrotado en octavos de final y activó a dos jóvenes, jovencísimo en caso de Carlos, que ahora están más cerca del uno.

Opciones de Alcaraz para ser número uno

Como principal cabeza de serie del cuadro, Carlos Alcaraz es ahora el principal favorito a conquistar el US Open. Con Nadal eliminado, los cruces en su lado son más asequibles y le permitirían llegar a una final en la que ya podría estar en lo más alto del ranking, siempre y cuando Casper Ruud no gane el torneo. Es decir, ganando es seguro número uno y también puede serlo con la condición de finalista.

Opciones de Ruud para ser número uno

Casper Ruud era el tapado pero ya está en cuartos de final y en disposición de ponerse como número uno, algo que parecía tan locura o más que el ascenso meteórico de Alcaraz a lo más alto hace unos meses. Sólido como pocos, el nórdico tiene que seguir una línea calcada a la de Carlitos. Le vale con ser finalista si el murciano no gana el US Open y, por supuesto, sería el líder del ranking ATP si gana el torneo neoyorkino.

Opciones de Nadal para ser número uno

Pese a su derrota prematura en el US Open, no podemos olvidarnos de Nadal en las cábalas para el número uno. Ha sido un año de infortunios para Rafa, que ha pasado de todo y reconoció que los problemas personales le han afectado en Nueva York, pero pese a todo, puede coronarse de nuevo en el ranking en caso de que ni Alcaraz ni Ruud lleguen a la final del US Open. Nadal podría llegar a lo más alto en un futuro cercano –no defiende un solo punto en lo que resta de año– pero también el próximo lunes.