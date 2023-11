Sinner planta a la ATP por los ‘horarios after’ y se retira de París-Bercy

Jannik Sinner, actual número 4 del ranking ATP y gran favorito, junto a Novak Djokovic, entre los tenistas que quedaban el liza en el Masters 1000 de París-Bercy, tomó en la mañana del jueves la decisión de retirarse del torneo parisino, después de que la organización colocara su partido de octavos de final ante Alex de Miñaur a las 15:00 horas, tras haber finalizado su encuentro correspondiente a la segunda ronda del torneo a las 2:37 horas de la madrugada.

El tenis mundial vive un momento convulso en cuanto a la organización de los torneos y los mandatos de la ATP y la WTA con los circuitos profesionales masculino y femenino, respectivamente. Después del comunicado emitido por las tenistas a la WTA tras el desastre de organización en las WTA Finals de Cancún y las condiciones en las que compiten durante el año, la indignación llega ahora por parte de sus homólogos masculinos, a raíz de una nueva catástrofe horaria que ha tenido lugar en el Masters 1000 de París-Bercy, con Jannik Sinner como protagonista.

Sinner pudo deshacerse de su contrincante en segunda ronda, Mackenzie McDonald, el miércoles de madrugada por un resultado apretado de 6-7 (6), 7-5 y 6-1 y descansar de cara al día siguiente. La sorpresa para el italiano, que hubiera sido la misma para McDonald y también alertó a otros tenistas presentes en el torneo, es que la organización de París-Bercy ya había publicado los horarios para la jornada del jueves, colocando al ganador del encuentro que cerraba la jornada en un turno más que polémico, para jugar a partir de las 15:00 horas.

Jannik Sinner acostumbra a ser escueto en sus declaraciones, pero también discreto en ellas. Haciendo gala de ambas características, el tenista italiano no quiso dejar de lado la contundencia que pedía la situación vivida en el Masters 1000 de París-Bercy y respondió a la pregunta sobre su impresión de la situación. «No sé si jugaré los octavos de final, depende de cómo me levante mañana», afirmó, adelantando una retirada que puede marcar un antes y un después en la organización de torneos ATP y en sus horarios after hours.

La retirada de Sinner es un mensaje directo a la organización del Masters 1000 de París-Bercy, pero también a la ATP, ya que se trata de una continuación de lo que vemos en otros torneos, en una negligente organización. Igual que Sinner y McDonald acabaron su encuentro a las 2:37 de la madrugada, en la jornada del martes, Dominic Thiem venció a Stanislas Wawrinka en un duelo que finalizó también pasadas las 2:00 de la mañana.

El Masters 1000 de París-Bercy es un torneo clásico del circuito pero, también es en muchos casos el patito feo de los torneos de segunda categoría. El hecho de que la competición dure sólo una semana se antepone a la escasa profundidad de pistas de juego, sólo dos principales, de un torneo que en su central acoge un total de seis partidos por jornada, lo que irremediablemente lleva a retrasos y a que el último de ellos pueda comenzar alcanzada la medianoche. Tampoco se ha reparado en la solución de emergencia de colocar al ganador damnificado, en este caso Sinner, en el último turno del día siguiente, dando lugar a un escándalo que ha provocado una indignación global.

Casper Ruud, otro de los tenistas punteros del circuito ATP y recientemente eliminado en París, alzó la voz a través de las redes sociales con un mensaje de denuncia por lo ocurrido con Sinner. «Bravo ATP, una gran forma de ayudar a la recuperación de uno de los mejores jugadores y que esté lo más preparado posible cuando ha terminado su partido anterior a las 2:37 de la madrugada. 14,5 horas para recuperar… Menuda broma», escribió el tenista noruego, acompañando con una captura del orden de juego del día siguiente en el Masters 1000.

