Los Simeone vencen a los Weiss: Atlético, Slovan y un duelo parricida nunca antes visto en Champions

La Champions y sus historias. Cuando Mindaugas Jackus, cuarto árbitro del partido continental entre Atlético de Madrid y Slovan Bratislava, levantó la tablilla en el minuto 84 para anunciar un cambio del conjunto eslovaco, fútbol e historia cruzaron sus caminos. Se retiraba Bajric y entraba en su lugar Vladimir Weiss Junior.

Durante los diez minutos que restaban de partido, un Weiss se desempeñaba sobre el terreno de juego y otro lo hacía desde el banquillo. Al igual que ocurría en el Atlético con Giuliano y Diego Pablo Simeone. Primera vez en la historia de la Champions que se enfrentaban dos rivales con padre como técnico y sus respectivos hijos como futbolistas.

«Si el entrenador ha elegido poner al futbolista no pensó en poner a su hijo y lo mismo me pasó a mí. Ninguno de los dos lo miramos como hijos, lo hacemos como futbolistas», aseguró Simeone sobre el duelo parricida llevado a cabo en el Metropolitano. Cayó del lado de los Simone tras el tanto de Julián Álvarez y el doblete de Griezmann.

Si el binomio de los Simeone en el Atlético ha ido quemando etapas con Giuliano primero en la cantera rojiblanca y posteriormente tras superar dos cesiones SICUE en Zaragoza y Vitoria, el unión de los Weiss se forjó de manera más intrincada. Vladimir hijo es, a sus 35 años, un trotamundos del balón. Canterano del Manchester City en sus orígenes, jugó 33 encuentros con el Espanyol y pasó por el fútbol italiano, griego, escocés y catarí antes de arribar en el Slovan Bratislava.

El Atlético se lleva el duelo parricida

No compartió vestuario con Vladimir padre hasta 2021, cuando este asumió las riendas del equipo. Desde entonces, el futbolistas ha pasado por todo tipo de fases e incluso llegó a meditar retirarse tras una concatenación de lesiones durante la temporada pasada. El arribo del Slovan en Champions provocó que prolongara al menos un años más su carrera.

«Como entrenador estoy contento. Mi hijo quería ayudar al equipo porque está pasando una época muy difícil, pensó en acabar con su carrera, pero ha decidido continuar. Veremos cómo es su situación de salud y rendimiento. Ha estado en Sri Laka de vacaciones y ha llegado a la conclusión de que tiene mucho fútbol y quiere ayudar al equipo. Él es un motor como capitán y estoy contento de que haya salido al campo unos minutos. No sé si jugará en Liga por problemas de que no puede rendir como debería. He asumido un riesgo con algunos jugadores y no ha salido bien, pero los aficionados le mostraron su apoyo», aseguró Vladimir padre tras el partido contra el Atlético.

Continúa una saga que comenzó una generación anterior. El abuelo de Vladimir Weiss, llamado del mismo nombre, fue un futbolista que llegó colgarse la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 y a convertirse en seleccionador nacional de Eslovaquia. Su testigo lo recogió su hijo y ahora el nieto. Algo similar ocurre con los Simeone, de tal padre tal astilla. La Champions y sus historias.