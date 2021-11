Diego Simeone analizó la derrota del Atlético ante el Milan en el Wanda Metropolitano. El técnico insiste en que fue un partido «duro, trabado» y que se decidió por un detalle.»Ellos acertaron en la que tuvieron, nosotros no pudimos acertar en la que tuvimos con Cunha y el partido se nos escapó», cuenta el preparador rojiblanco.

«La Champions es compleja, tanto el partido del Liverpool como hoy no hicimos un partido para perder. Tampoco para ganarlo, es lo que hay, lo único que importa es ganar nuestro próximo partido. Estoy optimista más que nunca, porque estamos con vida. En esa situación somos complicados», afirmó, defendiendo sus cambios.

«Fue un partido duro, trabado, con mucho esfuerzo de los dos equipos para intentar sacar ventaja de los detalles. Ellos acertaron en la que tuvieron, nosotros no pudimos acertar en la que tuvimos con Cunha y el partido se nos escapó», comienza diciendo el técnico del Atlético.

Lo cierto es que el cuadro colchonero estuvo muy incómodo todo el encuentro: «A partir del resultado todo se puede ver positivo o negativo. Habría que mirar mejor el partido, fue muy trabado. Ni ellos se sentían cómodos ni nosotros nos sentíamos cómodos. No había situaciones de gol, la de De Paul abajo, un cabezazo de ellos a pelota parada. Partido trabado. Un detalle que pudiera suceder lo iba a decantar para un lado o para el otro».

Era fundamental mantener la portería a cero pero el gol de Messias les complica mucho la vida: «Ellos trabajaron muy bien la jugada, hicieron un buen movimiento y terminaron haciendo un gol muy bonito». «Normal que haya goles siempre de alguna manera y en este caso vino de un lateral», añadió.

Al Atlético le está costando mucho mantener la portería a cero esta temporada en Europa. Sólo fue capaz de echar el cerrojo en la primera jornada frente al Oporto. Simeone insiste en que irán a Portugal a ganar: «Son momentos. La Champions no te perdona, la Champions te deja pasar si te lo mereces. Iremos a buscar en el partido que nos queda buscando hacer todos los méritos para merecernos seguir en la Champions». «Hoy vi cosas que me gustaron y otras que tendremos que seguir trabajando para mejorarlas, que se las diré a los jugadores», concluyó.

Ya en rueda de prensa comentó que «los detalles esta vez fueron a favor del Milan y se llevaron los tres puntos. Siempre hemos tenido alguna fase de grupos complicada, yo soy optimista, no voy a cambiar, el equipo competirá muy bien en el último partido. La Champions no te perdona, cada vez menos, y pasa el que se lo merece. El Milan tiene la oportunidad, el Oporto, y nosotros de ganar de visitante. El que se lo merezca pasará».

El cuadro colchonero no fue capaz de puntuar en casa para acercar el pase a octavos. El 2-0 del Liverpool al Oporto hacía que les valiera el empate en la última jornada. «Los jugadores no sabían el resultado del otro partido. Al final del partido, no estaba siendo equilibrado, y ahí ellos encontraron el gol y nosotros no la pudimos meter con la de Cunha», afirmó.