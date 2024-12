Simeone, sobre el partido contra el Barcelona: «Cada uno interpreta la valentía a su manera»

Arribo en lo desconocido del Atlético de Madrid en general y Diego Pablo Simeone en particular. En Barcelona, ciudad negada para los rojiblancos durante los últimos 18 años. No ha vuelto a ganar al Barça a domicilio desde que Fernando Torres, con un doblete, y Maxi Rodríguez precintaran el triunfo en 2006. Aterriza ahora el Atlético metido de lleno en la pelea por el título de Liga. Empatado a puntos con los de Flick y con un partido menos.

«El equipo está trabajando muy bien en bloque. Llevamos el partido al lugar en el que creemos que podemos hacer daño. Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien. Me gusta la juventud que poseen en el centro del campo, Raphinha, que es uno de los mejores jugadores de la Liga… Nosotros tenemos nuestras armas. Va a ser un partido bonito de ver», asegura Simeone.

El Atlético lleva casi dos décadas sin celebrar un triunfo, que no un éxitos. Todavía retumban las eliminatorias de Champions y, por encima de todo, el cabezazo de Godín que desembocó en la Liga de 2014. «Cada uno puede interpretar la palabra valentía a su manera. Creemos que con nuestras armas tenemos que llevar el partido al lugar en el que creemos que podemos hacer daño».

«Lamine es un futbolista extraordinario. En los duelos es uno de los mejores. No tiene muchos jugadores con características similares, pero si a Ferran, Pedri y otros futbolistas que podrían cambiar el guion del partido. Ellos buscan la presión, como han demostrado desde el comienzo de la temporada. Más allá de los últimos tropiezos les ha ido muy bien. No creo que cambien nada. Nos comportaremos en consecuencia».

«Si proponemos sólo eso estamos mal encaminados. Si solamente yendo a Barcelona y ganando ese partido creemos que abre las puertas a algo grande estamos equivocados. Quedan 20 partidos. No lo tomo como una situación así. Menos mal que no he ganado todavía en Barcelona, así sigue ese desafío para mejorar. Los números hablan por sí solos. Evidentemente no he dado con la clave hasta hoy. Creo que tenemos los mismos puntos que teníamos el año pasado a estas alturas. Estamos atravesando los caminos que normalmente recorremos».

Gallagher nos da más trabajo a nivel recuperación y con más llegada. Lino es más extremo, más banda. Tiene más duelo y otras características asociativas. No sé quien de los dos tiene más gol. A un futbolista con la jerarquía de Julián es difícil aportarle más. Estos últimos partidos le dan más confianza».

«Las situaciones de gol se producen. Depende de la contundencia de los rivales. Presionan alto, ponen muchos jugadores en campo contrario… Juegan bien».