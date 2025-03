Simeone no da la Liga por perdida: «Todo se resolverá en las últimas cinco jornadas»

El Atlético de Simeone, que se había vaciado contra el Real Madrid en Champions y Barcelona en Liga, aunque le sobraron un resbalón en el primer encuentro y 15 minutos en el segundo, volvió a las andadas en Cornellá. Otra vez con un ritmo intermitente en el juego y un fallo individual que inclinó la moneda hacia la cruz. Como contra el Getafe, sólo el que el resbalón de esta ocasión desemboca en despedida de la Liga.

«El primer tiempo lo competimos bastante bien, lo controlamos defensivamente y las pocas opciones de gol fueron nuestras. El gol, la de Conor… Hasta el minuto 15 del segundo tiempo creo que logramos controlarlo. Cuando pudimos hacer más daño con el 1-0 no lo hicimos y apareció el penal que vieron todo y nos generó una dificultad añadida con el rival que se entusiasmó. Fue un partido plano donde el empate fue justo», explicó Simeone.

El empate deja al Atlético a tres puntos del Real Madrid y seis del Barcelona, aunque ambos equipos con un partido menos. No obstante, el Cholo no lo da todo por perdido. «Siempre digo que la Liga se define en las últimas cinco jornadas y los equipos que estén más cerca pelearán el título. Quieren saber quién peleará en la sexta jornada, pero hasta el final no se sabrá», argumentó Simeone.

El Cholo también repasó la temporada de su equipo hasta el momento. «En la Champions no lo hicimos mal, hicimos una buena Champions, ganamos en casa y luego la decisión del árbitro y de la UEFA hizo que quedáramos eliminados con el supuesto toque de Julián. No lo considero un palo. Sí el partido ante el Barcelona, que es un gran equipo. Lo controlamos hasta el minuto 70, el partido de hoy, y vino el penalti que hizo que tengamos lo que tenemos».

Simeone describió el partido como «justo». «No tuvimos ocasiones de gol ninguno de los dos equipos. Controlamos mejor el partido en la primera parte, los primeros 15 de la segunda parte lo llevábamos bien, vino el penalti en una jugada aislada. Entramos a otro terreno, ellos tenían entusiasmo con su gente, intentamos alguna jugada, pero se quedó en un partido plano», zanjó el Cholo.