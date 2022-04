Diego Pablo Simeone se ha mostrado satisfecho por la entrega de su equipo ante el Manchester City, aunque no ha bastado para servir la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones. Después de tanto debate previo sobre el duelo de estilos, el Cholo se ha acordado de su colega Pep Guardiola y ha recordado que, al final, lo que importa de verdad en el fútbol es ganar.

El partido

“Sirve para el orgullo nuestro y el de nuestra gente. Nos deja la tranquilidad de haberlo dado todo”.

“Lo de la gente fue enorme durante todo el encuentro. El equipo respondió a lo que la gente buscaba”

“No sabemos qué pasó. El árbitro me dijo que lo pisó. Yo no vi nada”.

Pérdidas de tiempo

“¡Por favor! Aplaudía a la gente porque estaban valorando el esfuerzo que hizo el equipo. Nada que opinar sobre ello. El árbitro maneja las reglas. Felicitar a un rival que se lleva la eliminatoria con justicia porque hizo un gol más que nosotros”.

Duelo de estilos

“Estamos orgullosos de cómo competimos. Me encanta ver a los que ganan, que festejan. Festejan cuando las cosas salen bien y no tan bien. Eso es bueno porque una vez más se demuestra que lo importante es ganar», dijo Simeone en los micrófonos de Movistar+.

Posteriormente, en sala de prensa, Simeone se mostró orgulloso del partido de su equipo pero fastidiado por no poder pasar la eliminatoria. Además, también dejó un recado al técnico del Manchester City.

Sensaciones

«Me voy jodido porque queríamos ganar. Siempre queremos ganar. Eliminatoria muy difícil contra un rival que no baja de 2 o 3 goles por partido y hemos conseguido reducir eso. En el primero nos quedamos lejos del gol pero hoy encontramos un camino más rápido. No tuvimos contundencia y eso nos llevó a que ganaran ellos la eliminatoria».

Desquitado de las críticas

«Tengo prioridades, la primera es ganar y luego estar orgulloso de lo que hacemos. Tenemos una afición extraordinaria que estuvo enchufada todo el partido. No tengo ninguna duda que siento orgullo del Atlético de Madrid. Tenemos formas de competir, que gustan o no, malas buenas o regulares pero competimos. No ganamos y eso es lo más importante en fútbol».

Aplauso irónico a Guardiola

«Al final cuando uno habla demasiado se termina desnudando. Aplaudía a nuestra gente. Miraba al banquillo rival porque estaba nuestra gente. Me parecía justo aplaudir a algo que pasaba en el juego, que la gente lo estaba dando todo, pero no les pudimos dar el pase».

¿Guardiola te ha faltado al respeto?

«No tengo por qué opinar y creer que uno hable mal o bien. Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico, son muy inteligentes y logran alabarte con un desprecio. Pero bueno no somos tan tontos los que quizá tenemos menos léxico».

Pelea en el túnel

«No lo vi. Me quedé en el campo y cuando subí la escalera no había nadie».

Estilos

«El fútbol tiene un montón de facetas. No voy a opinar de cómo el rival se comportó. Están ustedes que lo ven todo y expresan su opinión. Nosotros nos quedamos con lo nuestro, jugamos contra el mejor equipo del mundo y lo hicimos bien. No me deja en paz que no hemos ganado. Pero sí me deja en paz que hoy mi viejo, Luis Aragonés, los que se fueron en la pandemia desde arriba han visto un equipo reconocible».

Pelea Savic y Grealish

«Siempre creo que la justicia va de parte de los que la tienen que implantar y en este caso están los árbitros. También creo que podían haber revisado un posible penalti a Correa, pero se ve que entendieron que no era necesario ni revisarlo».

Consejo al Real Madrid

«¿Darle yo al Real Madrid un consejo en Champions? No, para nada, sería un irrespetuoso».