Simeone exige más a Baena: «Debe mantener el nivel; no tener delanteros no significa que no ataquemos»

En este Atlético sin nueve, con Sorloth lesionado y Julián dándose de bruces con la realidad, Baena fue lo que lleva en la espalda. Un diez. En Sevilla le salió todo porque sintió la convicción de que le podía salir todo. Su doblete y el latigazo de Lookman derribaron (1-3) a los hispanlenses, que maquillaron con el tanto de Sierra. Simeone se marchó satisfecho de Sevilla por la interpretación hecha por sus jugadores. Van tres partidos sin delantero y siete goles anotados.

«Baena está siendo desequilibrante, el año pasado arrancó en un muy buen nivel donde podríamos ponerlo en cualquier lado que respondía siempre. La confianza, seguridad, alegría y lo emocional del Mundial le vino muy bien y hoy le decía que eso sirviese para potenciar todo lo que es porque es diferencial y le consideramos en este nivel. Y lo demostró y le vamos a exigir mantener este nivel», explicó Simeone.

El Atlético rozó la excelencia en la primera mitad. «Me voy contento por el compromiso, la identidad de lo que somos y lo que queremos. Estuvimos hablando bastante después del entrenamiento de ayer, hoy previo al partido también. Sabemos dónde están los objetivos, los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera. Hoy nos acompañaban Sorloth ni Julián, pero no tener un delantero centro no quiere decir que no ataquemos, veníamos de hacer cuatro goles en los dos partidos y me voy contento por la interpretación de lo sucedido en el partido», detalló Simeone.

El equilibrio del Atlético es Hjulmand, que volvió a ser titular y dejar buenas sensaciones. «Viene de un torneo donde se juega más lento, que no tiene la velocidad del fútbol en España o Inglaterra. Está intentando poco a poco ganar seguridad y velocidad. Tiene pase entre líneas, fuerza de cabeza. Esperemos que siga mejorando, queremos más de él porque tiene condiciones. Nos da equilibrio», analizó Simeone.