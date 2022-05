Diego Pablo Simeone no aguanta más. El Cholo está harto de las acusaciones de su ex mujer Carolina Baldini y ha salido al paso de sus últimas declaraciones en el diario La Nación. El entrenador del Atlético de Madrid muestra una cara hasta ahora desconocida porque no aguanta más injurias.

«Estoy cansado de que salga a hablar después de 15 años. Más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia», dijo Simeone.

Acudirá a la Justicia

El citado medio argentino añade que Simeone tiene previsto acudir a la Justicia para impedir que Carolina Baldini, madre de sus tres hijos mayores (Giovanni, Gianluca y Giuliano), siga hablando de él y de su familia en entrevistas como en sus últimas declaraciones, que colmaron el vaso de la paciencia de Simeone 12 años después de su separación.

«“Para los chicos fue doloroso. Nos sentamos los dos. Yo no podía hablar mucho y fue Diego el que lo contó… La separación fue en buenos términos. Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero la verdad es que fue muy amigable. Fui yo la que tomó la decisión de separarnos. Yo me estaba separando y retomé mi carrera de modelo. Me llamaron para el Bailando y dije ‘bueno, me encanta bailar’. Cuando vi todas las pelas y la exposición, no lo soporté. O estaba ahí, en la pista, y me creía Jennifer López, después veía las notas y me sacan cosas de contexto. No lo aguanté», dijo hace poco Carolina, que según los medios fue infiel al Cholo justo antes de separarse.