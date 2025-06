Simeone se enreda con el penalti de Julián: «Nos daba el pase a cuartos, nos sentimos ultrajados»

Diego Pablo Simeone sigue enrocado en el penalti de Julián Álvarez que se anuló en la tanda ante el Real Madrid en los últimos octavos de Champions League. En coincidencia con la aclaración de la IFAB (el organismo que regula las normas arbitrales en el fútbol) de que si vuelve a pasar esta jugada, se repetiriía (y no se daría por fallado el penalti), el entrenador del Atlético de Madrid ha lanzado varios mensajes muy contundentes

«Nos sentimos ultrajados y violentados», ha dicho Simeone, que sigue sin superar esa eliminación europea ante el Real Madrid. «Es como que pasó algo que no se entiende, y bueno, no se entenderá», añade el técnico rojiblanco. Cabe recordar que el Atlético de Madrid cayó eliminado ante el Real Madrid en octavos de la Champions en la tanda de penaltis.

En esa tanda, Julián Álvarez metió su pena máxima, pero fue revisada por el VAR tras haber dado dos toques al balón. La acción se dio como fallada y ahora la IFAB aclara que a partir del 1 de julio ese tipo de penaltis se tendría que repetir. Y el Atlético se agarra a esa aclaración para clamar venganza por su eliminación.

Simeone explica que ese «no era un penal (penalti) más, sino un penal de un pase a cuartos de final donde nosotros habíamos hecho una Champions muy buena». Sin embargo, esta afirmación es inexacta, ya que ese penalti no le daba el pase al Atlético de Madrid a cuartos. Hubo más después e incluso falló uno después Marcos Llorente que hubiera igualado la tanda. Es decir, después del penalti de Julián Álvarez, el Atlético todavía tenía más opciones de clasificarse.

Además, Simeone también sigue empeñado en que Julián Álvarez no tocó el balón dos veces, pese a que la UEFA demostró que sí había sido así: «Yo en ese momento caminaba porque no estaba viendo los tiros de penal. Y cuando veo que es gol, bueno, gol. Y veo, de repente, que no y pregunto qué pasó. Y me cuentan que tocó dos veces la pelota. Y cuando me dicen tocó dos veces la pelota, dije bueno, sí, habrá tocado dos veces la pelota. Y claro, cuando vas a ver el partido, que terminó el partido y la pelota no la tocó, es duro».

«Estas son las jugadas que quedarán para la historia del fútbol», añade Diego Pablo Simeone, que no olvida ese penalti tan polémico de Julián Álvarez: «Los momentos no vuelven. Y este momento no va a volver. Así que queda como un ultrajo directamente».