Simeone encantado con Baena: «Ve el fútbol de manera diferente a los demás; tenemos que gestionarlo bien»

El corazón del Atlético, que estuvo a punto de desfallecer ante el Espanyol, sigue latiendo después de que Baena ejerciera de desfibrilador con un derechazo en el último minuto. Surfea el de Almería una ola positiva desde que disputó el Mundial. Se beneficia el Atlético, que consiguió su sexta victoria consecutiva y mantiene su persecución al Barcelona.

«Fui a abrazarlo muy fuerte, porque acababa de meter un golazo. Es desequilibrante y está en un momento muy bueno. Hay que gestionarlo para que nos siga dando esos momentos de talento. Lo estamos haciendo de la mejor manera. Está en un gran momento personal. El Mundial lo llevó a un lugar diferente. Ve el futbol diferente a los demás y está más seguro y fuerte. Tenemos que gestionar los minutos para que lo diferencial se pueda ver», dijo Simeone.

El Atlético logró una sufrida victoria. «Jugamos contra un equipo ordenado, fuerte, comprometido, que defiende cada jugada como si fuera la última. Tuvimos situaciones para marcar y no pudimos tener esa contundencia que piden estos partidos ante un rival que sabe que en algún momento te deprimes o te aburres. En el segundo igual, tuvimos la de Julián, la de Marcos, otra de David… Y en la jugada menos imaginaria, cuando nos presionaban alto, encontramos al hombre liberado,apareció Julián y se paró el partido: ya antes de patear vimos que iba a ser gol. Nos da fuerzas en lo que el equipo está haciendo y a empujar hasta el final», reflexionó el técnico argentino.

El Cholo repartió esfuerzos. Llorente, Julián Álvarez, Grimaldo y Baena fueron suplentes; y el Cuti pidió el cambio. «Buscábamos gestionar los minutos, el esfuerzo, necesitábamos piernas. Por eso entró Lookman y siguió Julián; Kang-in y luego Baena, Barrios salió porque hay una atención mayor y entró Mendoza cuando Cuti pidió el cambio… Terminamos ganando un partido dificilísimo que iba camino del empate sin goles», analizó Simeone.

Es la cuarta victoria a domicilio del Atlético, una asignatura que suspendieron la pasada temporada. «El fútbol es así. La contundencia termina equilibrando el partido a favor o en contra. Ellos tuvieron pocas ocasiones, nosotros las tuvimos, pero si no eras contundente, el rival se crece porque ve que te puede agarrar. Pero logramos controlar eso y llevar el partido a donde queríamos. Fue un partido durísimo», explicó el Cholo.