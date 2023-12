Simeone: «Cualquiera puede hacer un buen partido, lo importante es ser continuo»

«Cualquiera puede hacer un buen partido, lo importante es ser continuo». Simeone no se refirió a Joao Félix. De hecho, cuando se le preguntó por el portugués tiró directamente balones fuera -«no hablo de los chicos que no están con nosotros»-. Sin embargo, soltó una frase lapidaria dirigida al menino cuando insistió en que «un partido es sólo un partido, el fútbol no se explica por eso. La continuidad es lo que marca la diferencia».

«Estamos ante un partido importante para nosotros porque jugamos ante un rival que seguro que va a luchar la Liga hasta el final. Será un enemigo duro que nos lo va a poner complicado porque así ha sido desde que llegamos al Atlético. Por eso es cierto que no hemos ganado nunca allí», admitió el Cholo, que insistió en su filosofía del día a día. «Hoy es el Barça, pero la próxima semana será el Almería y así sucesivamente».

Simeone volvió a mencionar la posibilidad de que jugaran juntos Riquelme y Lino y admitió que «es algo a lo que le estoy dando vueltas». «Están creciendo y los tenemos a los dos para lo que el equipo necesita. Tienen intensidad, juventud y calidad».

Sobre el Barça subrayó que le preocupa «la gran cantidad de registros que tienen de mitad de cancha para adelante. También rompen bien los carrileros. Es un equipo muy fuerte en todas las líneas, pero eso no es descubrir nada nuevo».

«Seguimos trabajando para acortar las diferencias con Real Madrid y Barcelona, y lo estamos intentando con hechos y no con palabras, pero queda mucho camino por delante», añadió después de recordar que «ellos en principio parten con más posibilidades de ganar».

Finalmente, sobre la reciente baja de Pablo Barrios, que ayer pasó por el quirófano, fue optimista sobre su recuperación y pronosticó que «esperamos que en enero esté de vuelta. Me gusta mucho Barrios porque es intenso, es agresivo, tiene buen juego y cada vez está más preocupado en trabajar lo que tiene que mejorar».