Simeone: «Casi todos los equipo tienen problemas cuando juegan de visitante, nosotros también»

Berenguer dio el zarpazo (1-0) -su primero en esta temporada- y aleja a los rojiblancos de la pelea por una Liga de la que pudieron colocarse líderes hace cuatro días. Qué manera de subir y bajar de las nubes que diría Sabina. Los de Simeone se quedan a nueve puntos del primer puesto en el que habita el Barcelona. Es la segunda derrota del Atlético en su segundo examen de altura consecutivo.

«Los partidos con el Athletic siempre son muy parecidos. Empezaron fuertes y tuvieron alguna situación en centros peligrosos. Nosotros tuvimos la de Almada para hacer gol, una de Julián… En el segundo tiempo fue más peleado, con menos situaciones de gol para ambos. Tuvimos esa de Sorloth para ponernos en ventaja y, de esa jugada, viene el gol de ellos, un buen golpeo», expresó Simeone.

El Atlético se hunde lejos del Metropolitano. Es un ciclón en casa, pero endeble a domicilio. «Casi todos los equipos, salvo los diferenciales, tienen problemas cuando juegan fuera. Nosotros tenemos los nuestros, es el tercer partido que perdemos fuera. Intentamos en cada partido a domicilio tener más atención para mejorar. Esperemos, con el devenir de los partidos, mejorar», analizó Simeone.

El Cholo incidió en la importancia de la localía para explicar lo que le falló a su equipo en San Mamés. «Los equipos en casa son más valientes, les pasa a casi todos, menos a los diferenciales. A la mayoría les pasa. Nosotros tuvimos situaciones, no sé si menos o más, pero sí claras para convertir. Ellos aprovecharon que el partido se torció para su lado. Ya veremos qué fallo hubo», detalló Simeone.