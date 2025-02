Simeone bromea antes del derbi: «Al Bernabéu llegaremos en autobús, como siempre»

El Atlético ya mira al derbi, lo hace con la semifinal de Copa del Rey en el bolsillo el liderato de la Liga en juego ante el Real Madrid. La batalla copera que se intuía ante el Getafe acabó siendo un trámite para los rojiblancos que convirtieron en fiesta un escenario sombreado por la corrosiva libreta de Bordalás. Una vez sellado el pase a semifinales por segundo año consecutivo, la mirada de Simeone y el Atlético ya está puesta en el derbi del próximo sábado.

«Todavía queda mucho para el sábado. Debemos trabajar de la misma manera, pero lo más sano es que la gente entra para competir sean los minutos que sean y es la diferencia que podemos tener con los demás, si lo mantenemos nos da posibilidades para seguir con lo que estamos haciendo. Del comunicado del Real Madrid respeto la opinión de todas las personas. Al Bernabéu llegaremos de la misma manera que llegamos siempre, en autobús», indicó Simeone.

Ante el Getafe brilló su hijo, Giuliano, con un doblete que señaló el camino a los rojiblancos. «Que chicos de la cantera lo hagan bien es una ilusión para el aficionado y para nosotros, que les vimos crecer como Saúl, Thomas, Riquelme, Lucas, Barrios… Un montón de chicos que dan salud y posibilidad para los otros que están entrenando sepan que pueden competir. Es una satisfacción para todos, para los que lo hicieron los años anteriores y nosotros que les acompañamos para que lo hagan mejor», valora Simeone.

Al Cholo no se le ve cómodo cuando le preguntan por Giuliano. «No comparto que no celebrase sus goles. El primer gol lo grité como necesitaba gritarlo, el segundo menos porque no estaba cerrado, el tercero con más efusividad porque se iba encaminando el partido. No tengo relación a nada de gritarlo o no gritarlo, hay veces que siento que son resultados que no te cierran el partido y la efusividad puede ser otra por la importancia que tiene un gol en el partido», valora Simeone.

Tras la manita endosada al Getafe y la derrota del Real Madrid ante el Espanyol en la pasada jornada, el Atlético llega al derbi con una dinámica más positiva. «Después del partido del Madrid de mañana, del jueves al sábado saldrán un montón de cosas que rellenarán los periódicos. Es bonito que suceda en la ciudad, que dos equipos puedan competir como lo estamos haciendo», explicó Simeone.