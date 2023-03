Simeone se acuerda de Luis al superarle: «Tengo el respeto a una persona eterna»

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa tras la goleada del Atlético de Madrid por 6-1 al Sevilla. El técnico argentino, además, superó a Luis Aragonés como el entrenador con más partidos en la historia del club. El director de orquesta del conjunto rojiblanco se mostró realmente feliz por la goleada y por este día tan importante en su carrera deportiva.

Récord

«Siento un montón de cosas. Es difícil explicar los sentimientos, difícil explicar la parte emocional. Desde el primer día que llegue como jugador me di cuenta que era una familia diferente, era un club distinto. De jugador tuvimos grandes momentos, pude volver para terminar mi carrera y apareció la posibilidad de ir a Argentina a ser entrenador para poder dirigir al Atletico algún día. Sabía que lo podía dirigir y me preparé para todo esto. Está claro que siempre pienso que mañana te pueden echar y esa es la mejor filosofía para no dejar de ver el foco que siempre será el próximo partido».

Una fiesta

«Por contundencia, por juego, por capacidad de definición, por interpretar el partido que teníamos que jugar para poder generar espacios ofensivamente, los chicos lo hicieron espectacularmente. Decirles gracias es poco. Tengo que agradecer a todos los futbolistas que han pasado por aquí, y también a nuestro cuerpo técnico que ha compartido estos años dando lo mejor para el club, a los dirigentes que siempre nos han apoyado y a la gente que son nuestra fuerza. Hoy volvieron a estar animados, con energía y se vivió una fiesta».

Griezmann

«Difícil de explicar los sentimientos. Emoción, un futbolista que no se ha entregado a mí sino al Atlético. Ha pasado por la etapa de irse al Barcelona para después darse cuenta que este era su sitio. Y volvió con humildad, con dificultades porque le costó estos primeros meses pero es campeón del mundo. Es un jugador extraordinario, tiene un montón de armas. Lo único que les pido es pasión y corazón».

Terceros

«La Real Sociedad está haciendo una buena temporada, el Betis no cede, el Villarreal seguirá peleando, el Athletic se puede recuperar… Nosotros seguimos partido a partido, ahora más que nunca».

Sevilla

«No sería justo que opinara del Sevilla. Nosotros preparamos los partidos para competir. Tengo un gran recuerdo de la etapa que viví allí».

Comunión del equipo

«Les pedí dos cosas. Que jugasen con pasión y con corazón. El talento lo tienen. Tuvieron una contundencia fantástica porque son muy buenos, entendieron la forma en la que podíamos hacerles daño. Me quedo con la comunión del equipo, interpretar la sensibilidad en un partido para el entrenador y eso nos genera cosas buenas. La vida es eso, generar cosas buenas».

Convencer

«El pensamiento siempre lo tuve, la confianza siempre lo he trabajado y siempre busco mantener la línea desde que llegamos. Entender que no todas las temporadas son iguales y hay que salir de las dificultades. Después del Mundial, el equipo comenzó a sentirse consigo mismo. Hoy estuvo muy cerca y cuando empiezan a suceder esas situaciones, las cosas suceden para bien y les tengo que agradecer a los futbolistas, convencerles de jugar de una determinada manera. Habrá a algunos que le guste y a otros que no».

Agradecimientos

«Agradecimientos a Miguel, a Enrique por darme la posibilidad en una situación difícil para el club para enderezar la situación. Todos los que pasan me hacen mejor, me ayudan a crecer como entrenador. Y la gente, la gente no sabe lo fuertes que somos como en el Calderón y hoy también. El Atlético es de una manera y hay que seguir así porque así conseguiremos resultdos».

Ilusionado

«El gesto de Carrasco, de Griezmann, de Memphis, de Morata, las palabras de cada uno.. No es simple lograrlo, cuesta mucho porque todos quieren jugar porque el futbolista es egoísta. Hay que gestionar a los chicos y hay que equilibrarlos. Me gusta, me ilusiona ver a los chicos jóvenes que responden muy bien a la gente que les viene a ver».

Mejora tras Mundial

«Todos hemos crecido y mejorado desde la primera parte de la temporada, pero ahora hay un equiopo reconocible y que la gente se siente reconocida. Cuando vos tienes a gente que juega para lo mismo…»

Tres mejores partidos

«¿Con tres? (Risas) El partido de Chelsea, la semifinal, el partido de Barcelona cuando ganamos la Liga y me viene el partido que perdimos por penaltis (final de Milán ante el Real Madrid) porque mas cerca no se puede estar».

Mensaje a luis

«No tuve ninguna duda hace siete u ocho días atrás cuando empecé a pensar y entendía que había una persona a la que tenía que escribirle. Lo hablé con la familia y me dijeron que era muy buena idea. Hemos hecho el mismo camino haciendo 612 partidos y tengo ese respeto a una persona eterna que será Luis para nosotros y pasando a esa persona por números pero no por capacidad colocándone en el máximo lugar, pero no tengo dudas que él estuvo donde estuve yo. Él sabe las dificultades, los enojos, los egos, convivir con las emociones de los jugadores y que todos sean importantes, y lo que necesita el club y mi cuerpo técnico No hay que cometer errores, en el momento justo. No es fácil, nos habremos equivocado, pero estoy tranquilo y en paz porque estoy donde quiero y al ver que el equipo se pone en pie para seguir peleando hasta el final».