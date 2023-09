Shakira ha lanzado un nuevo single denominado El jefe y en él se pueden leer nuevos mensajes directos a su ex pareja, Gerard Piqué. La artista colombiana lanzó en la madrugada del miércoles al jueves la canción El Jefe, junto a la banda mexicana Fuerza Regida, en lo que supone su primera incursión con los corridos tumbados, un estilo que mezcla los sonidos regionales de México con la música urbana a la que también se ha adaptado la de Barranquilla.

La canción comienza con fuerza. «7:30, ha sonado la alarma. Yo con ganas de estar en la cama pero no se puede, llevo a los niños a las 9:00», rezan los primeros renglones que entona Shakira, levantando la curiosidad de los fanáticos y disparando la teorías con sus alusiones, una vez más, hacia Piqué, aunque es posteriormente cuando todo encaja, ya que sale en primer plano Lili Melgar, la niñera de Milan y Sasha, y Shakira hace referencia a que la canción va dedicada a ella.

Pero la canción avanza, con la entrada del cantante de Fuerza Regida, y tras varios patrones cuando Shakira vuelve diciendo: «Qué ironía, qué locura, esto sí que es un tortura, te matas de sol a sol y no tiene ni una escritura». Es tras esto cuando la colombiana dedica una frase al padre de Piqué, Joan Piqué, que no gustara nade de nada: «Dicen por ahí que mal que más de cien años dura pero por ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura». De hecho en el videoclip se puede ver como intentan taparle la boca a Shakira para que no lo diga.

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura… 🪦👿 #ElJefe — https://t.co/GwyH6m29Dm pic.twitter.com/3PLTFilE9h — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 21, 2023

Es poco después de esto cuando en el videoclip de la canción Shakira dice «Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización», saliendo en primera plana la susodicha, a la que dedica la canción dejando una vez más en evidencia a Piqué, al que denuncia ese impago por su parte a la niñera de sus hijos.

Hay más frases que se pueden interpretar como dardos en la canción, sobre todo si entiende con el prisma de que Lili Melgar es la protagonista, ya que dice como parte del estribillo lo siguiente: «Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta».

Mensaje de Shakira a Piqué en ‘El jefe’

La canción en sus primeras 10 horas ya va camino de las cuatro millones de reproducciones en YouTube, con casi 400.000 reacciones al respecto, y está en el número 1 de tendencias de la plataforma prácticamente desde su lanzamiento a las 2:00 hora española de este jueves 21 de septiembre.

Desde la BZRP Music Sessions #53 junto a Bizarrap, Shakira no ha parado de lanzar indirectas, o más bien directas, a su ex pareja. De hecho en esta hace varias alusiones a la actual pareja del ex futbolista, Clara Chía. Desde frases como «una loba como yo no está pa tipos como tú» a «a ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú», o otras como «mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro también», «tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena», «cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo», «cambiaste un Ferrari por un Twingo» y «con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda».

Otros temas de Shakira como Te Felicito, Monotonía, TGB o Acróstico también han ido dirigidos hacia Gerard Piqué, con alusiones hacia él, su relación y todo lo relacionado con los sus dos hijos, Milan y Sasha, que salen en el videoclip de Acróstico, por ejemplo.