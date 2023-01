Shakira destruye a Piqué en su carta de deseos para 2023

Shakira ha cerrado un 2022 para olvidar, marcado entre otras cosas por los problemas con Gerard Piqué y su separación del futbolista. Ahora, la cantante ha publicado una carta en sus redes sociales para estrenar el 2023 llena de dardos contra su ex pareja. «Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano», comienza diciendo la artista colombiana.

Cuando parecía que Shakira y Piqué habían firmado momentáneamente la paz, la cantante ha vuelto a arremeter contra el ex jugador del Barça: «Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado».

Por último, la autora de Te Felicito o Monotonía hace una reflexión en la que afirma que «nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando». Su mensaje ha sido aplaudido por muchas mujeres, entre las que destacan Antonella, esposa de Messi, que compartió unos cuantos corazones en la publicación, o la actriz y mujer de Achraf Hakimi, Hiba Abouk que le dedicó un emotivo mensaje a la cantante.

«Qué bonitas palabras Shakira. Dicen mucho de ti, de lo generosa y luminosa que eres. ¡Eres muy especial!», comentó Hiba Abouk. En apenas unas horas, la publicación ha superado el millón y medio de likes y actualmente cuenta con casi 1,7 millones de me gustas y miles de comentarios.

Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano… pic.twitter.com/kUBhGj2cUD — Shakira (@shakira) January 1, 2023

Shakira aplaza su mudanza a Miami

Lo cierto es que la relación entre Shakira y Piqué no pasa por su mejor momento. La artista colombiana tenía planeado viajar a Miami para mudarse allí, sin embargo, las recientes hospitalizaciones de su padre, William Mebarak le han obligado a aplazar su mudanza al menos hasta el próximo mes de junio.

Esto ha otorgado una pequeña tregua al futbolista, aunque la colombiana no le da tregua en las redes sociales y ha arrancado el 2023 con fuerza. Este mensaje deja en evidencia el sufrimiento que ha vivido la cantante por lo sucedido con su ex marido. No obstante, Shakira confía en que este nuevo año continúe lleno de éxitos en lo musical y que en lo personal mejore considerablemente tras un 2022 para el olvido.