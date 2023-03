El Sevilla destituirá a Sampaoli y negocia con Mendilibar

La situación del Sevilla se ha vuelto insostenible. Después de la derrota por 2-0 ante el Getafe, el conjunto hispalense ha tomado la decisión de realizar un nuevo cambio en el banquillo. Jorge Sampaoli será destituido y el club ya negocia con José Luis Mendilibar para que se haga cargo del equipo para estas 12 jornadas restantes y con el futuro en Primera División en el aire.

Pese a que el equipo sigue vivo en la Europa League y habiendo quedado emparejado con el Manchester United, la situación del equipo la marca el campeonato doméstico y los dos puntos por encima del descenso son considerados por el club como un factor decisivo a la hora de tomar una drástica decisión. La confianza en Jorge Sampaoli se ha perdido y es por ello que el club anunciará su cese en las próximas horas.

Ahora, el Sevilla tratará de convencer a un Mendilibar que está más que acostumbrado a lidiar con los puestos de descenso y que siempre ha gustado mucho a la dirección deportiva. Coincidiendo con el parón de selecciones y con dos semanas por delante para poder trabajar y tratar de cambiar los ánimos del equipo, el club espera que el técnico vasco se haga cargo de un proyecto que ha fracasado desde el inicio de esta temporada.

El diario Marca, no obstante, informa de que la contratación de Mendilibar no es algo seguro, pero lo que sí está clara es la destitución de Sampaoli. De la mano de Monchi, el Sevilla negocia también con otros entrenadores a la espera de poder cerrar al sustituto en las próximas horas. Han rastreado el mercado nacional buscando un técnico con experiencia, sin que su llegada suponga un gran coste a nivel económico y que tenga amplio conocimiento de la Liga Santander. Bordalás también está siendo una opción muy a tener en cuenta por parte del club, aunque ahora se busca a un perfil más bajo y que su llegada no cope gran cantidad de titulares. Su llegada tampoco se descarta.