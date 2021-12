Sevilla y Barcelona se enfrentan este martes 21 de diciembre en el partido de la Jornada 4 aplazada de la Liga Santander. Los sevillistas buscan mantener su buena racha al frente del campeonato y seguir la estala del Real Madrid, actual líder. Los culés quieren copar puestos europeos con un triunfo que les reafirme como opción.

Sevilla – Barcelona: el partido de la Liga Santander, en directo

Minuto 22 – ¡Gol anulado al Sevilla!

Era claro el fuera de juego de Rafa Mir pero es notable la velocidad del delantero para plantarse ante Ter Stegen y definir a la perfección.

Minuto 18 – ¡La que se escapó a Jutglà!

Córner del Barça que va directo al segundo palo. La toca primero Piqué, después levemente Araujo y la pelota le cae en el pie a Jutglà pero no llega a rematar. La atrapa Bono.

Minuto 13 – No se lo piensa Jutglà

Tenía metros por delante Jutglà y no lo dudó el canterano. Le pegó desde la frontal pero se le va desviada la pelota.

Minuto 11 – ¡Amarilla a Busquets!

Pérdida del Barça que permite correr a Ocampos. Sale disparado pero Busquets va al suelo para frenar y evitar la contra. Acarrea suspensión para el pivote.

Minuto 7 – No hay dominador claro

Tanto Sevilla como Barça quieren la pelota. De momento, se la turna sin demasiada profundidad, ambos equipos están bien ordenados y limitando al rival. La presión es alta por parte de ambos.

Minuto 2 – ¡Qué centro de Dembélé!

Llevó mucho peligro Dembélé con su centro. Se medía Jutglà con Fernando pero el sevillista salía triunfador en el salto. Córner.

Minuto 1 – ¡Arranca el partido!

Comienza el Sevilla – Barcelona de la Liga Santander en el Sánchez Pizjuán. Primera bola para los culés.

21:27 – ¡Cómo suena el himno sevillista a capella!

Espectacular el Sánchez Pizjuán cantando el himno a viva voz. Retumba todo. Por otro lado, el césped parece que ha aguantado bien la lluvia que caía sobre el centro de Sevilla hace unos instantes.

21:20 – ¡Recordamos los once de ambos equipos!

Sevilla: Bono; Koundé, Fernando, Diego Carlos, Rekik; Delaney, Jordán, Rakitic; Ocampos, Papu Gómez y Rafa Mir.

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Dembélé, Jutglà y Abde.

21:15 – Lopetegui: «Nos enfrentamos a uno de los mejores Barça en mucho tiempo»

Julen Lopetegui también dejó muy buenas palabras para el Barça de Xavi. «Es un rival muy mejorado, para mí uno de los mejores Barça de hace mucho tiempo. Han aparecido futbolistas muy difíciles de ver en cualquier equipo, jugadores jóvenes pero muy, muy buenos. Además han recuperado a algunos como Dembélé. Esperamos un Barcelona muy potente y muy complejo, lógicamente con el toque que le ha dado Xavi, que es claro».

21:10 – Xavi: «Tienen un equipazo»

Xavi se deshizo en elogios al Sevilla en rueda de prensa este lunes. El egarense no dudó al definir a los andaluces: «Mañana vamos al Pizjuán, rival directo, en buena forma, con plantilla extraordinaria, son un ejemplo a seguir, tanto Lopetegui, Monchi, el club… No hay duda que es un equipo grandioso, espectacular como trabaja, muy buen equipo».

21:05 – 300 partidos de Marc-André Ter Stegen

El guardameta alemán cumple en este Sevilla-Barcelona su partido número 300 con la camiseta blaugrana. Le llega este cumpleaños en un momento de dudas en torno a su figura, con actuaciones en las que acabó señalado. Xavi le defendió en rueda de prensa.

21:00 – ¡Salen a calentar en el Pizjuán!

Ya están sobre el verde el Sánchez Pizjuán ambos equipos con los ejercicios de calentamiento. En media hora arrancará este Sevilla-Barça.

20:55 – Estos tienen en el banquillo Sevilla y Barça

Sevilla: Dmitrovic, Augustinsson, Gudelj, Munir, En-Nesyri, Luismi, Javi Díaz, Juanlu, Iván Romero, Zarzana, Valentino y Nacho Quintana.

Barça: Neto, Iñaki Peña, Riqui Puig, Coutinho, Lenglet, Luuk de Jong, Mingueza, Umtiti, Nico, Balde, Álvaro Sanz e Ilias.

20:50 – Lopetegui, con todo

Llegaban con algunas dudas, pequeñas molestias, hombres como Ocampos o Diego Carlos. Insuficientes para que salgan de inicio hoy. Koundé será el lateral y Fernando actúa en la zaga junto a Diego Carlos. Delaney ocupa el medio junto a Jordán y Rakitic.

20:45 – Lo esperado por parte de Xavi

A Xavi le gustó lo que vio el pasado fin de semana ante el Elche. Su equipo se acercó, a su juicio, a lo que quiere ver. Admite que deben mejorar aún mucho, pero que comienza a asemejarse a su idea. Piqué por Lenglet es la única modificación, dando prioridad a Eric por delante del francés. Jutglá, Abde y Gavi, trío de canteranos en liza con el riesgo de una expulsión.

20:40 – ¡El once del Sevilla!

Tenemos la alineación del Sevilla también. Llega a tiempo Ocampos, también Diego Carlos. Así Julen Lopetegui ante el Barça: Bono; Koundé, Fernando, Diego Carlos, Rekik; Delaney, Jordán, Rakitic; Ocampos, Papu Gómez y Rafa Mir.

20:35 – ¡Tenemos alineación del Barcelona!

Así sale Xavi Hernández esta noche para medirse al Sevilla. El once del Barça: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Dembélé, Jutglà y Abde.

20:30 – Previa Sevilla – Barcelona

¡Buenas tardes! Bienvenidos a este directo del partido entre el Sevilla y el Barcelona correspondiente a la Jornada 4 aplazada de Liga Santander. Partido grande con mucho en juego para ambos equipos. Los andaluces, seguir arriba en la clasificación manteniéndose en la estela del líder Real Madrid; los catalanes, ocupar puestos de Champions League y mantenerse vivos en la lucha por el título de cara a este segunda vuelta del campeonato.

El Sevilla recupera a En-Nesyri, que ya ha recibido el alta médica y podría salir incluso de inicio si así lo considera Julen Lopetegui. Más dudas existen con Ocampos, sobre el que el entrenador no quiso dar pistas. Tiene una amplia lista de lesionados el técnico nervionense, sobre todo ofensivamente con Suso, Lamela y Óliver Torres.

En este sentido el Barça anda en las mismas, con un buen número de jugadores en el dique seco por lesión. No recupera a grandes nombres Xavi Hernández, sí a un Gerard Piqué que cumplió sanción ante el Elche. Volverá al once. El buen partido de Jutglà invita a pensar en un once muy similar por parte de los culés, con Araújo de nuevo en el lateral.

Horario y dónde ver el Sevilla – Barcelona

El partido entre el Sevilla y Barcelona en el Sánchez Pizjuán podrá verse a partir de las 21.30 en directo en Movistar LaLiga de Movistar+, una hora menos en las islas Canarias, y a través de la web de OKDIARIO.