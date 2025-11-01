Sesma Espinosa dirigirá al Barcelona por primera vez en su duelo en Montjuic contra el Elche

Miguel Sesma Espinosa, árbitro que está debutando esta temporada en Primera División, dirigirá al Barcelona este domingo por primera vez en el Olímpico de Montjuic a partir de las 18:30 horas en su duelo de la jornada 11 de Liga contra el Elche. Será la primera vez que se crucen los caminos de ambos. En el VAR estará el polémico González Fuertes.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a un árbitro debutante en Primera División esta temporada para dirigir el Barcelona-Elche de Liga de este domingo. Será Miguel Sesma Espinosa el encargado de impartir justicia. Después de tres temporadas en Segunda, ahora disfruta de su primera temporada en la élite del fútbol español.

Tiene solamente 30 años este árbitro que está debutando y ya ha dirigido este curso cinco partidos en Primera antes de que le llegue el gran premio de dirigir a todo un Barcelona. Al Elche ya lo dirigió en su victoria ante el Oviedo el 21 de septiembre. Ahora dirigirá al cuadro ilicitano fuera de casa contra uno de los grandes del fútbol español. Lo que será su gran debut mediático.

Sesma Espinosa estará acompañado por sus asistentes Ion Rodríguez y Mario Martín durante el Barcelona-Elche de este domingo. En el VAR estará el polémico González Fuertes, el mismo que estuvo en la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid, después de amenaza al conjunto madridista. Y el mismo que en este mismo curso se llevó un neverazo por no ver desde la sala VAR un gol de Giuliano que subió al marcador y que estaba en fuera de juego. En la sala AVAR estará Ricardo De Burgos Bengoechea.

El resto de los partidos de la jornada del domingo comunicados por el CTA en la mañana de este sábado serán arbitrados por los siguientes colegiados: en el Levante-Celta estará al frente Quintero González, en el Alavés-Espanyol Cuadra Fernández y en el Betis-Mallorca Gil Manzano.