Sergio Ramos tampoco fichará por el Besiktas

El Besiktas de Turquía emitió un comunicado oficial donde informaba que se habían roto las negociaciones con Sergio Ramos. El central español, que continúa sin equipo, estaba en conversaciones con el club turco, pero sus altas pretensiones económicas hizo que el club de las ‘Águilas’ lo rechazara. Tampoco llegará Anderson Talisca, al que también hacen referencia en dicho comunicado.

«Los exitosos futbolistas Anderson Talisca y Sergio Ramos tienen un lugar importante en el mercado del fútbol mundial gracias a unas cualidades que todo club, todo presidente y todo entrenador querría ver en su plantilla, ambos estaban en la agenda de fichajes de nuestro club», comienza el comunicado del club turco.

Por otro lado, el Besiktas informa de los motivos por los que dejaron de interesarse por el ex futbolista del Real Madrid: «Se tomó contacto con Sergio Ramos. Las negociaciones, que se llevaron a cabo considerando los intereses de nuestro club, se dieron por terminadas por desacuerdos en temas financieros».

Ahora, Sergio Ramos deberá buscarse otro destino y ese podría estar en Arabia Saudí. Desde el país árabe apuntaban a lo más alto y trataron de convencer a Virgil Van Dijk, pero el central holandés rechazó esta posibilidad. Por ello, el ex del Paris Saint Germain podría recalar en alguno de los clubes que ha puesto patas arriba el mercado de fichajes este mismo verano.

Por el momento, las ligas internacionales ya han comenzado con dos jornadas disputadas en Inglaterra, Francia o España, pero Sergio Ramos sigue entrenándose en solitario y a la espera de llegar a un club que satisfaga sus necesidades económicas. Ofertas no le faltan y han sido numerosos los clubes que se han interesado por él. Desde Argentina o Estados Unidos también le han querido tantear pero las pretensiones del jugador son asequibles para muy pocos equipos en todo el mundo.

Kulübümüzden Açıklama

Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB

— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023