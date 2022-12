Los secretos de Julio Maldonado: su mujer, sus hijas, su edad y por qué le dicen Maldini

El fútbol en España es uno de los acontecimientos más seguidos, por no decir el más, y en sus narraciones hay varias caras y –sobre todo– voces, que forman parte de él como elementos casi inseparables. Una de ellas es la de Julio Maldonado, conocido por todos como Maldini, el experto en fútbol internacional que ha hecho de la televisión, la radio y ahora también internet, a través de su canal de YouTube, su hábitat natural. Sin embargo, Maldini tiene una vida más allá del fútbol con algunas curiosidades que posiblemente no conozcas.

Comentarista de fútbol de Canal+ desde su fundación en los años 90, Maldini se ha mantenido en el canal a lo largo de los años y temporadas gracias a su elemento diferencial a la hora de aportar conocimiento de fútbol internacional. Sus historias sobre futbolistas desconocidos, torneos de categorías inferiores que para casi todos no existían o incluso partidos guardados que prácticamente tiene solo él le hicieron indispensable en la cadena, en la que durante muchos años presentó su propio programa, Fiebre Maldini, que se mantendría en parrilla hasta hace unos años.

Maldini, además de en el actual Movistar +, donde comenta partidos de y Champions League, también está presente en la radio, concretamente en la Cadena Cope, así como en los periódicos, con un fichaje más o menos reciente por el diario Marca. Sin embargo, es en su canal de YouTube, que creó cuando Fiebre Maldini abandonó su emisión, donde Julio está realmente sacando réditos tanto en lo económico como, sobre todo, en lo profesional y personal. Ahí, Maldonado hace lo que quiere, con pronósticos vídeos comentando y analizando partidos y jugadores y contando historias de las que es especialista.

La vida personal de Maldini

En su vida personal Maldini es mucho menos conocido que por todo lo que muestra en su profesión de periodista, pero en más de una ocasión ha sido preguntado por ella, y no se esconde. Nacido en Madrid en 1967 y criado en Leganés, Maldonado tiene actualmente 55 años. Su pasión por el periodismo le hizo matricularse en esta carrera en la Universidad Complutense de Madrid, en la que conocería e incluso llegaría a compartir piso con otros dos profesionales de la información sobradamente conocidos: Nico Abad y Antoni Daimiel.

Maldini también conoció en esas fechas a la que actualmente es su mujer, Maite Zúñiga. Pese a que no se dedicó al fútbol, ella también es parte importante en la estructura del deporte español, pues fue una conocida atleta, ostentando en el pasado los récords de España de 800 y 1.500 metros, disciplinas en las que era toda una experta. Maldonado y Zúñiga tienen dos hijas en común.

¿Por qué llaman Maldini a Julio Maldonado?

Su nombre se vio hace muchos años asociado al de uno de los mejores defensores de la historia, y Julio Maldonado no esconde cómo se dio el nacimiento de su apodo y por qué ahora todo el mundo le dice Maldini cuando se cruza con él. «Me lo puso Juan Carlos Crespo y me acuerdo incluso el momento exacto de la primera vez que alguien me dijo Maldini. Me estaba llevando por Castellana, me dejó en la estación de Atocha, me bajé y me dijo, bueno, Maldini, me ha dado por llamarte así», contaba el protagonista en una entrevista, desvelando el misterio de por qué le llaman Maldini, con el añadido de reconocer que a sus hijas, ya mayores de edad, también las conocen sus allegados por el mismo sobrenombre.