Schuster llama “tractor diésel” a Kroos…¡y el futbolista le da un zasca monumental!

Bernd Schuster llamó "tractor diésel" a Toni Kroos en un programa de radio y el futbolista del Real Madrid respondió al ex jugador con un zasca

Toni Kroos no dudó en soltar un zasca a Bernd Schuster después de que el ex futbolista alemán criticase a su compatriota llamándole “tractor diésel”. El centrocampista del Real Madrid no se mordió la lengua y le respondió a través de las redes sociales.

“Ahora mismo, Kroos es un tractor diésel, no un Audi diésel. Va al trote y no hace nada”, dijo Bernd Schuster en El Transistor. El ex futbolista de equipos como Barcelona, Real Madrid o Atlético también criticó a otros jugadores del conjunto blanco como Modric, Carvajal o Varane.

Del croata que no le “había visto nada, ni un pase de gol, ni una jugada importante” en el Clásico de Copa, mientras que del lateral derecho opinó que “está en las botas de Arbeloa”. Finalmente, también se cebó con el central galo: “Es una sombra de lo que era, siempre mal colocado, en el peor sitio y en desventaja”.

Estas criticas fueron muy comentadas en las redes sociales y Toni Kroos vio la que le dedicó Schuster, por lo que no dudó en usar su cuenta de Twitter para dar un palo al ex futbolista. El mediocentro comentó a una cuenta de fans suyos que citaban las declaraciones, por lo que el ex del Bayern publicó un simple “¿quién?”, ironizando acerca de que no conocía a su compatriota.