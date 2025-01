Schjelderup, el niño prodigio del Football Manager que amenaza al Barcelona en Champions

Andreas Schjelderup era el jugador más fichado del ‘Football Manager’ cuando firmó por el Benfica en enero de 2023. Los grandes conocedores del videojuego en el que los fanáticos de este deporte se convierten en entrenador se van a sorprender cuando sepan de la existencia en la vida real de uno de sus jugadores.

Y es que en el momento en el que el Benfica se hizo con los servicios de Schjelderup a cambio de nueve millones de euros, el extremo noruego era el futbolista más fichado en el famoso videojuego, según informó ‘The Athletic’. En Noruega, ven a Schjelderup como un crack llamado a formar un trío letal con Haaland y Odegaard. De hecho, la fama de la joven promesa traspasa ya fronteras.

The most signed player on #FM23 🌟

They’ve got a good one 🤝 https://t.co/E2q5f0JozQ

— Football Manager (@FootballManager) January 12, 2023