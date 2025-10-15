Scaloni le abre otra ventana a Simeone con Nico

Lionel Scaloni le ha abierto otra ventana a Simeone con Nico González, al que utilizó esta pasada madrugada como lateral izquierdo en el amistoso disputado ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, cerca de Miami, y que ganaron los actuales campeones del mundo por un contundente 6-0. Nico tuvo una gran actuación en su nueva posición y fue el coautor del 1-0, ya que un disparo mordido suyo acabó rematándolo al fondo de la red el centrocampista del Liverpool Alexis McAllister.

Nico González, un jugador que destaca por su enorme capacidad de polivalencia, se adaptó bien al lateral izquierdo, desde donde se proyectó con frecuencia al ataque. Una buena noticia para el Cholo que ahora, con Álex Baena ya totalmente recuperado, dispone de muchos jugadores para pocos puestos, pero que precisamente tiene carencias en el lateral zurdo, donde no cuenta como titulares con los dos futbolísticas específicos de esa demarcación, Ruggeri y Galán, hasta el punto de habilitar al eslovaco Hancko, cuya posición no es esa. Nico González, en cambio, podría ser una solución definitiva.

Por otro lado, Scaloni no utilizó ni un minuto a Julián Álvarez, mientras que tanto Nahuel Molina como Giuliano Simeone fueron suplentes y entraron en la segunda parte. Nico González, que sí jugó los 90 minutos, culminó su brillante actuación con el centro que sirvió a Lautaro Martínez para anotar el definitivo 6-0 para los argentinos. Los tres jugadores rojiblancos convocados por la albiceleste ya están de regreso a España y se les espera para el entrenamiento de mañana jueves, con apenas 48 horas de margen de cara al encuentro del sábado ante Osasuba.

En cuanto al resto de internacionales rojiblancos que intervinieron en la jornada de ayer de selecciones, Raspadori fue titular con Italia en el 3-0 ante Israel, pero sólo aguantó el primer tiempo. Fue sustituido en el descanso por el joven delantero del Inter Francesco Esposito. Tampoco acabó el partido con España Álex Baena, pero en los 63 minutos en los que se mantuvo en el campo mostró claras evidencias de que su recuperación es un hecho. Le Normand siguió en línea de progresión, Barrios sustituyó a Pedri en el minuto 68 y Marcos Llorente no jugó ante Bulgaria.