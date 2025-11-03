Sara Sorribes vuelve al tenis tras su retirada por salud mental: «Parar fue la mejor decisión de mi vida»

La sonrisa de Sara Sorribes vuelve a iluminar al tenis. La tenista de 29 años, que decidió pausar su carrera a mediados de abril de este año para cuidar su salud mental, reaparecerá antes de que finalice el curso tenístico. Lo hará el 17 de noviembre en la gira latinoamericana, según su patrocinador Nara Seguros. Afronta esta nueva etapa con ilusión después de de meses de reflexión y crecimiento personal.

«Han sido meses muy especiales. Por primera vez en mucho tiempo he podido parar, respirar, y vivir la vida sin la presión constante de competir. He hecho cosas que siempre había querido hacer y nunca encontraba el momento: aprender a tocar el piano, practicar yoga, pasar mucho tiempo con mi familia… Creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida», ha explicado la tenista.

Sara Sorribes, medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, señala el mes de septiembre como punto de inflexión en su introspección. «Empecé a salir más, a moverme sin la presión de competir: correr por la montaña, ir al gimnasio, jugar al pádel… Volví a disfrutar del deporte sin exigencias, simplemente por placer. Físicamente me sentía bien y eso me dio confianza y fuerza mental. Sentí que quería volver si hubiera esperado más, quizás me habría costado reencontrar ese impulso», detalla.

El último partido oficial de Sara Sorribes fue el pasado 11 de abril, en el marco de la Billie Jean King Cup, cuando España selló el billete para la Final a 8 del torneo. «Este proceso me ha hecho más fuerte, pero también más humana. Tenía miedo de volver a entrar en la pista, pero cuando lo hice sentí una mezcla de nervios, respeto y felicidad. Fue precioso y me recordó por qué amo este deporte. me queda tiempo para seguir creciendo», explica.