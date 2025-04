Sara Sorribes se retira para cuidar su salud mental: «Llevo meses sufriendo y he perdido la ilusión»

Sara Sorribes se da un tiempo para ella, para cuidar su salud mental. Ha perdido la ilusión, se la ha arrebatado una máquina de consumir mentes y cuerpos como es el tenis. A sus 28 ha decidido dar un paso al lado, no sabe si será irrevocable o transitorio. La castellonense hace la pausa después de contar en su vitrina con dos títulos individual, seis dobles y el bronce olímpico junto a Cristina Bucsa en los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Hola a todos, quería contaros que he decidido tomarme un tiempo. Un tiempo para mí, para mi cabeza y para mi cuerpo. Vengo sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis. La Sara alegre y feliz que se ve fuera de la pista no es ni mucho menos la realidad de todo lo que llevo dentro. He perdido la ilusión por entrenar, por mejorar e incluso por ir a los torneos», comienza la carta de Sara Sorribes.

«Los momentos de sufrimiento son muchísimos más que los de tranquilidad. Lo dice una persona a la que siempre le ha encantado trabajar, mejorar y competir. Por eso, además de necesitar ayuda, siento que necesito parar/descansar. No sé si definitiva o temporalmente. Quiero ser coherente y consecuente con lo que mi cuerpo siente. Nos veremos», finaliza la castellonense.

Sara Sorribes se desplaza del tenis después de sellar la semana pasada con España el billete para la Final a 8 de la Billie Jean King Cup, que se disputará en Shenzhen (China) del 16 al 21 de septiembre. La tenista castellonense, tenista aguerrida donde las haya, pero también es cierto que cargaba con varias lesiones que le obligaron a parar durante seis meses entre 2022 y 2023 y en 2024 por otra lesión.

Para el recuerdo queda su victoria en el Mutua Madrid Open del año pasado. Se quedó sin pareja a menos de una hora para que se cerrasen las inscripciones por lesión de Marie Bouzkov, su pareja de dobles. Recorrió las tripas de las instalaciones y se topó con Ion Bucsa, padre de Cristina Bucsa, quien le dijo que su hija estaba libre. Se apuntaron sobre la bocina y finalmente se llevaron el torneo.