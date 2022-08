El US Open representa el último gran evento del año, si hablamos de Grand Slam, para los principales tenistas del circuito ATP y WTA. Sin embargo, también es una oportunidad mayúscula para la reivindicación de outsiders de un segundo escalón en el que destaca Sara Sorribes (1996, Castellón). La guerrera por excelencia de la Armada vuelve a la competición después de batir el récord del encuentro más largo de 2022, en Cleveland, y con la confianza en pleno de poder cuajar un gran papel como ‘tapada’ del cuadro femenino en Flushing Meadows.

Sara analiza sus objetivos de cara al US Open para su patrocinador principal, Nara Seguros. La española priorizará la competitividad e ir paso a paso. “Seguir dando guerra y luchando. Los resultados son importantes, pero muchas veces me importa más saber a ciencia cierta que luché hasta el final y que jugué bien. Así que podríamos decir que mi objetivo es ofrecer un buen juego a mis rivales y a los aficionados. Ellos son mi motivación”, afirma la tenista castellonense.

Sara Sorribes es una de las guerreras por excelencia en el circuito WTA, como se demostró con su triunfo ante Osorio en casi cuatro horas de juego –3 horas y 53 minutos–, aunque ello le pesó de cara al siguiente compromiso en Cleveland, con Sasnovich. “Los últimos partidos en Cleveland fueron de mucha tensión e intensidad. Además, la lluvia nos jugó una mala pasada. Lo di todo, pero Sasnovich fue una rival muy dura».

«Además, Cleveland también supuso para mí un reto mental, en partidos tan largos e intensos es vital mantener la concentración y la tranquilidad, pero a la vez seguir estando alerta, es un equilibrio complicado en el que estoy trabajando”, añade Sara, que debuta en el US Open ante la eslovaca Viktoria Kuzmova.

El juego de Sorribes está instalado entre las mejores tenistas del planeta, pero el elemento que marca la diferencia en su caso es el mental, como ella misma asegura. «Creo que uno de mis principales fuertes es mi cabeza, nunca me desanimo. He entrenado muy duro y espero sacar mi máximo potencial en los próximos partidos». «Tras mis últimos partidos en Cleveland, me siento preparada para encarar el US Open en mi mejor forma», añade, confiada en sus posibilidades, Sara.

La tenista española sufrió en mayo, en su mejor momento deportivo de la temporada, una fractura costal que la mantuvo fuera de juego durante varias semanas, en el tramo clave de la gira de tierra. “La lesión fue un golpe duro. Sobre todo, el tener que tomar la decisión de retirarme cuando los partidos estaban yendo tan bien. En estos momentos es cuando la fortaleza mental cobra un papel esencial… Mirar por el bienestar físico a largo plazo y escuchar a tu cuerpo para que no haya más consecuencias… Lo supe ver a tiempo, gracias a mi equipo, se lo debo a ellos”, comentaba Sara sobre el proceso de recuperación.