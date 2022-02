San Petersburgo, la ciudad de Vladimir Putin y donde llegó a ser concejal, se quedará sin un impacto que rondará los 60 millones de euros de impacto económico tras la decisión de la UEFA de trasladar la final de la Champions a París. El inicio de la guerra en suelo ucraniano ha llevado al organismo europeo a tomar esta decisión.

La final de la Champions League reúne a infinidad de espectadores de todo el mundo una vez al año en una única sede. Este año era el turno de San Petersburgo, pero la situación en territorio ucraniano ha llevado a la UEFA a retirar el partido a Rusia: «La UEFA comparte la gran preocupación de la comunidad internacional por la situación de seguridad que se desarrolla en Europa y condena enérgicamente la actual invasión militar rusa en Ucrania».

La final en San Petersburgo iba a ser el primer gran evento futbolístico sin el yugo de la pandemia. Las últimas finales de Champions League estuvieron aún bajo el impacto de la crisis sanitaria. Desde 2019, en la final de Madrid que disputaron Liverpool y Tottenham Hotspur en el Wanda Metropolitano, no se da una final europea en plena normalidad. No lo fue evidentemente la de Lisboa en 2020, a puerta cerrada en el Estadio da Luz, ni tampoco la de 2021 en Oporto, a media entrada en Do Dragao.

La final en Madrid generó para la capital española unos 63 millones de euros de los 123 millones que produjo aquella final entre los reds y los spurs. También pierden el grandísimo impacto que genera para la ciudad este tipo de encuentros, que llegó a unos 350 millones de personas. Son muchos los sectores de las ciudades que albergan esas finales que se ven altamente beneficiados por ellas, tanto en los que preceden al partido como alguno posterior.

Esta final iba a ser el primer gran partido que iba a tener lugar en el San Petersburgo Arena, un estadio que tardó algo más de 10 años en levantarse y en el que se invirtieron unos 720 millones de euros para construirlo. Es el estadio del Zenit y tiene capacidad para 70.000 espectadores, así como una de las infraestructuras más modernas del mundo, con techo retráctil. Por derechos de patrocinio, el estadio se denomina actualmente Gazprom Arena, debido a la empresa de gas rusa más importante.

La ciudad de Putin se quedará sin final de Champions pese a su gran acuerdo con la UEFA, donde Gazprom es uno de los patrocinadores más fuertes del máximo torneo continental. Está por ver qué repercusión final tiene también en este aspecto, ya que Gazprom otorga unos 46 millones de euros a cada edición de la Champions League desde que es patrocinador del torneo.